2 milyon kişi bu sorunu yaşıyor! Brokoli ve lahana tüketin

Doğru beslenmenin kısırlıktan korunmada etkili olduğunu vurgulayan Diyetisyen Bahtınur Yılmaz, "Folik asit, progesteron seviyesini düzenler ve düzenli yumurtlama için önemlidir. Bu nedenle folik asit içeren yeşil yapraklı sebzeler, baklagiller, yumurta, kuşkonmaz, brokoli, lahana, Brüksel lahanası, muz, avokado gibi besinlerin anne adayları tarafından tüketilmesi önerilir. Yeşil yapraklı sebzelerde bulunan demir, magnezyum, çinko ve kalsiyumun da gebe kalma sürecine olumlu etkileri saptanmıştır" dedi. "2 MİLYON KİŞİ KISIRLIK SORUNU YAŞIYOR" Türkiye'de yaklaşık 1.5-2 milyon kişinin infertilite sorunu ile karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Diyetisyen Bahtınur Yılmaz, modern yaşamın sonucu olarak gebelik yaşının ertelenmesi, obezite, elektromanyetik dalgalar, hormonlu ve genetiği değiştirilmiş gıdalar, stres, sigara ve alkol kullanımı, cinsel yolla bulaşan hastalıkların infertilite nedenleri arasında ön sıralarda geldiğini söyledi. "OBEZİTE ÇİFTLERİ TEHDİT EDİYOR" Modern yaşamla birlikte fast-food beslenmenin arttığını, insanların evlerinde bilgisayar başında daha az sosyal, hareketsiz bir yaşam sürmeye başladığını anımsatan Dyt. Bahtınur Yılmaz, buna bağlı olarak kısırlığın en önemli risk faktörleri arasında sayılan obezitenin de yaygınlaştığını vurguladı.

Obezitenin vücutta aşırı miktarda yağ dokusunun bulunması olarak tanımlandığını işaret eden Dyt. Bahtınur Yılmaz, "Beden kütle indeksi (bki) 25 kg/m2 ve üzerinde olan bireyler, obezite için risk grupları olarak değerlendirilirler. Obez kadınlarda sık görülen problemler siklus bozuklukları, polikistik oversendromu, fertilitede azalma, libido ve potenste azalma olup bunlar hormonal dengelerdeki değişiklikler sonucu ortaya çıkmaktadır ve dolayısıyla infertiliteye neden olmaktadır. Obezite, kadınlarda olduğu kadar erkeklerde de fertiliteyi azaltır. Erkeklerde obezite ile spermlerin sayısında ve kalitesinde azalma, spermlerde hareket ve fonksiyon bozukluğu, testosteron düzeyinde azalma gibi durumlar infertiliye neden olur" ifadelerini kullandı. "GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ GIDALARA DİKKAT" İnfertilitenin diğer bir nedeninin de hormonlu ve genetiği değiştirilmiş organizma (GDO) içeren gıdalar olduğunu söyleyen Dyt. Bahtınur Yılmaz, "Hormonlu gıdalardaki östrojen hormonu; erkeklerde meme büyümesine, cinsel güç kaybına, kadınlarda da ovulasyonun baskılanmasına neden olmaktadır. Büyükbaş hayvanların hızlı bir şekilde kilo almalarını sağlamak için verilen hormonların etini yiyen kişilerde de yine fertilizasyonun azaldığı bildirilmektedir" dedi.