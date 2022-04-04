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2 Nisan akşamı kapanmıştı! Bolu Dağı Tüneli açıldı

04.04.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Heyelan nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli, çalışmaların tamamlanmasının ardından ulaşıma açıldı. Yol yaklaşık 44 saat kapalı kaldı.

2 Nisan akşamı kapanmıştı! Bolu Dağı Tüneli açıldı

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Düzce girişinde 2 Nisan'da akşam saatlerinde meydana gelen heyelan yüzünden ulaşıma kapanan yolun açılması amacıyla yürütülen çalışmalar tamamlandı. Karayolları ekiplerince yolun iki kesiminde, refüjde ve tünel tüplerinin üst kısmında bulunan toprak yığınları iş makinelerinin yardımı ile kaldırıldı.

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Çalışmaların son aşamasında ise zeminde bulunan çamur temizlendikten sonra yol yıkandı. Yıkama çalışmasının sona ermesiyle birlikte ulaşım yaklaşık 44 saat sonra çift yönlü iki şeritten açıldı.

Abant ve Kaynaşlı kavşağından D-100 kara yoluna verilen trafik, yoldaki dubaların kaldırılmasıyla otoyola yönlendirildi. Otoyolun Bolu Dağı Tüneli kesiminde ulaşım kontrollü bir şekilde çift şeritten sağlanmaya başlandı. Yolun açılmasıyla birlikte trafik dron ile havadan görüntülendi.

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