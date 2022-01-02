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2 Ocak Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 2 Ocak Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

02.01.2022 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango severler tarafından ilgiyle takip edilen Şans Topu çekilişi için geri sayım sona erdi. 2 Ocak Pazar günü haftanın son Şans Topu çekilişi bu akşam yapılacak. Şans Topu'nda çekiliş saatine az bir süre kala sonuçlar da merak konusu oldu. Peki 2 Ocak 2021 Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 2 Ocak Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

2 Ocak Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 2 Ocak Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

Şans Topu çekilişi sonuçları vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılırken, büyük çekiliş için geri sayım sürüyor. Bir önceki çekiliş Çarşamba günü gerçekleştirilmişti. 2 Ocak Pazar gününde, haftanın son Şans Topu çekilişi ise bu akşam yapılacak. Peki 2 Ocak Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu?

2 OCAK PAZAR ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilmekte olan ve haftanın 2 günü gerçekleşen 2 Ocak Şans Topu çekilişi bu akşam yapılacak. Bir önceki çekiliş Çarşamba günü yapılmıştı.

Bugün 2 Ocak tarihli çekilişin şanslı numaraları saat 20:00'dan sonra belli olacak ve sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek.

Yapılan son çekiliş sonucu 5+1 kazanan 1 kişi 539.040,15 TL kazandı. Şanslı rakamlar ise 6,13,21,29,33,9 olup, joker 9 rakamı olmuştu.

2 Ocak Şans Topu çekilişi sonuçları belirlendiğinde aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/cekilis-sonuclari.65.2021

MİLLİ PİYANGO ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

MPİ Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer almaktadır. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretlenmektedir. Sevilen oyunda bir ya da birden fazla kolon da oynanabilmekte. Tek kolon ücreti de 2 TL'dir.

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