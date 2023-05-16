2 saatte dünyanın bir ucundan diğer ucuna! "Kesinlikle bilim kurgu değil"

Yolcuların uzay yoluyla başka ülkelere taşınmasına yönelik iddialı planlar gündemde. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre ise bu iddialı planları takiben ticari uçuş süreleri 10 yıl içinde önemli ölçüde kısalabilir. Söz konusu haberde, havacılık uzmanlarının, uzun mesafeli seyahatler sırasında sıradan vatandaşların yerçekimsiz ortamda kısa sürelerle nasıl başa çıkabileceklerini araştırdığı ifade ediliyor.

LONDRA'DAN SYDNEY'E İKİ SAATTE!

Genellikle Londra'dan Sidney'e ticari bir uçakla seyahat etmek 22 saatten fazla sürüyor. Ancak yörünge altı uçuşların bu süreyi sadece 2 saate indireceği söyleniyor.

Ancak aynı habere göre, yolcular kalkış ve iniş sırasında G kuvvetiyle karşı karşıya kalacak ve uçuş sırasında sıfır yerçekimiyle başa çıkmak için kemerlerini bağlı tutmak zorunda kalacaklar.

Habere göre, Birleşik Krallık Sivil Havacılık Otoritesi (CAA), yörünge altı uzay uçuşlarının insan vücudu üzerindeki etkilerini inceleyen bir çalışma yürüttü.

Aerospace Medicine and Human Performance dergisinde yayınlanan bu çalışmada, çoğu insanın yörünge altı uzay uçuşlarının G-kuvvetleriyle başa çıkabildiğini, ancak potansiyel olarak sorun yaratabilecek "fizyolojik tepkilerin" olabileceği bulundu.

Ticari yörünge altı uzay uçuşlarının turizm ve bilimsel araştırmalar için kullanılabilir durumda olduğunu söyleyen uzmanlar, sonuç olarak son derece hızlı noktadan noktaya seyahatlerin gelişmesinin beklendiğini belirtti.

"KESİNLİKLE BİLİM KURGU DEĞİL"

Uzmanlar verdikleri örnekte ise Londra-Sydney seyahatinin 2 saatten daha kısa süreceğini dile getirdi.

CAA'nın uzay uçuşu konusundaki tıbbi sorumlusu Dr. Ryan Anderton, yaptığı açıklamada bunun 'kesinlikle bilim kurgu olmadığını' ve 'insanların düşündüğünden çok daha yakın bir zamanda... kesinlikle 10 yıldan daha kısa bir sürede' gerçekleşeceğini söyledi.

FİYATLAR YÜKSEK AMA...

Yörünge altı uçuşların şu anda koltuk fiyatları oldukça pahalı görülüyor. Ancak yakında daha ucuz olacakları ve sonunda herkesin erişebileceği kıtalararası bir seyahat seçeneği haline gelecekleri tahmin ediliyor.

Uzmanlar, araştırma hala devam ediyor olsa da, ülkeler arasında ticari yörünge altı uçuşların 'on yıl içinde' gerçekleşebileceğini düşünüyor.

Ancak bunların tam olarak ne kadara mal olacağı belirsiz.

