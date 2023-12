2. Sayfa konuğu Yalçın Dümer kimdir, nereli ve kaç yaşında? Yalçın Dümer dizileri

Yalçın Dümer, 2. Sayfa magazin programında Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtladı. Ünlü ismin, 2 evliliği de çok konuşulmuştu. Serpil Çakmaklı ve Yalçın Dümer'in Merve Dümer isminde bir kızları vardır. İşte 2. Sayfa'nın konuğu Yalçın Dümer ile hakkında bilgiler...

YALÇIN DÜMER KİMDİR?

Yalçın Dümer, 1965’te İstanbul’da doğdu. Kabataş Erkek Lisesinden mezun olan Yalçın Dümer, konservatuar öğrencisiyken babasından izin alarak Şehir Tiyatrolarına girdi.

1986’da yönetmenliğini Başar Sabuncu'nun üstlendiği "Asılacak Kadın" adındaki sinema filminde Müjde Ar ile beraber oynayan Yalçın Dümer, 1994’te senaryosunu Emine Şenliklioğlu'nun kaleme aldığı, ”Bize Nasıl Kıydınız" sinema filminde Fatma Belgen ile beraber oynama fırsatı elde etti.

Sinema, televizyon oyunculuğunun arkasından, sunuculuk kariyerine merhaba diyen Yalçın Dümer, ilk başta ''İşte Müzik, İşte Eğlence’' programını sunmaya başladı. Ebru Cündübeyoğlu ile beraber ''Çalar Saat'', sonrasında ise ''Sabah Şekerleri'' programları sunan Yalçın Dümer, Kanal D ekranlarında "Televole" programının sunuculuğunu üstlendi.

2. SAYFA KONUĞU YALÇIN DÜMER'İN EVLİLİKLERİ

1998’de "Yaşama Hakkı" adındaki sinema filminde Erol Taş, Filiz Taçbaş, Fikret Hakan ile başrolleri paylaşan Yalçın Dümer, ilk evliliğini tiyatro sanatçısı Defne Halman ile yaptı. 1993’te sinema oyuncusu Serpil Çakmaklı ile dünya evine giren Yalçın Dümer, 27 Mayıs 1995’te boşandı.

Bu evlilikten Merve isminde bir kız çocuğu dünyaya getiren Yalçın Dümer, Ağustos 1998’de şarkıcı Esra Balamir’de evlendi.

Yalçın Dümer, Esra Balamir’le 1999’da boşandı.

YALÇIN DÜMER'İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

1985: Yaz Bitti (Hakan)

1986: Asılacak Kadın (Yalçın Özveren)

1988: Canım Oğlum (Kenan Akyüz)

1988: Melodram (Ressam Koray)

1989: Hoşçakal (Yavuz)

1990: Aşka Kimse Yok (Yusuf)

1990: Hasan Boğuldu (Hasan)

1991: Mem-ü Zin (Memo)

1991: Benim İçin Ağlama (Rıfat)

1992: Fırtına Kuşu (Mustafa)

1992: Aysarının Zilleri (Kazım)

1993: Arayış - Abdullah-ı Tercüman (Abdullah-ı Tercüman)

1993: Barışta Savaşanlar

1993: Gecem ve Gündüzüm

1993: Çok Özel İlişkiler

1994: Bize Nasıl Kıydınız (Hüseyin)

1994: Zirvedekiler

1995: Gece Otostopçusu (Tolga)

1995: Gökkuşağı (Metin)

1995: Aşk Üzerine Söylenmemiş Her Şey (Cem)

1995: Mirasyediler (Metin)

1996: Anılardaki Sevgili

1996: Yüzleşme (Melih)

1996: Zühre (Metin)

1996: Çılgın Badiler

1997: İlk Aşk (Metin)

1998: Yaşama Hakkı

1999: Can Dostum (Cem)

1999: Evimiz Olacak mı? (Doktor)

2000: Aşk Hırsızı (Gökhan)

2000: Paşa Baba Konağı

2003: Umutların Ötesi

2004: Şeytan Sofrası

2005: Beşinci Boyut (Adem)

2006: Anka Kuşu (Selman)

2007: Kara Güneş

2007: Hakkını Helal Et

2007: İstiklal: Gelinin Binbaşıya Ağıdı

2008: Kar Düşerken

2008: Kollama (Celal)

2008: Saddam'ın Askerleri: Kara Güneş

2008: Sevgili Babam (Yaman)

2009: IV. Osman (Mithat)

2011: Kir (Komutan)

2012: Hayat Sürprizlerle Dolu

2012: İki Günlük Hürriyet

2013: Meçhul

2014: Alev Oteldeki Cinayet

2014: Başkanın Kızı

2014: Kız Evliya