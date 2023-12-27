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2. Sayfa konuğu Yalçın Dümer kimdir, nereli ve kaç yaşında? Yalçın Dümer dizileri

27.12.2023 09:43 | Son Güncelleme:
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Yalçın Dümer, 27 Aralık 2023 Çarşamba günü 2. Sayfa magazin programının konuğu oldu. Ünlü isim, Serpil Çakmaklı ile olan evliliğinin ardından ünlü şarkıcı Esra Balamir ile 1998 yılında evlenmiş ve bu evlilik 1999 yılında son bulmuştu. Peki, Yalçın Dümer kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte 2. Sayfa'nın konuğu Yalçın Dümer'in hayatı ve biyografisi...

Yalçın Dümer, 2. Sayfa magazin programında Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtladı. Ünlü ismin, 2 evliliği de çok konuşulmuştu. Serpil Çakmaklı ve Yalçın Dümer'in Merve Dümer isminde bir kızları vardır. İşte 2. Sayfa'nın konuğu Yalçın Dümer ile hakkında bilgiler...

YALÇIN DÜMER KİMDİR?

Yalçın Dümer, 1965’te İstanbul’da doğdu. Kabataş Erkek Lisesinden mezun olan Yalçın Dümer, konservatuar öğrencisiyken babasından izin alarak Şehir Tiyatrolarına girdi.

1986’da yönetmenliğini Başar Sabuncu'nun üstlendiği "Asılacak Kadın" adındaki sinema filminde Müjde Ar ile beraber oynayan Yalçın Dümer, 1994’te senaryosunu Emine Şenliklioğlu'nun kaleme aldığı, ”Bize Nasıl Kıydınız" sinema filminde Fatma Belgen ile beraber oynama fırsatı elde etti.

Sinema, televizyon oyunculuğunun arkasından, sunuculuk kariyerine merhaba diyen Yalçın Dümer, ilk başta ''İşte Müzik, İşte Eğlence’' programını sunmaya başladı. Ebru Cündübeyoğlu ile beraber ''Çalar Saat'', sonrasında ise ''Sabah Şekerleri'' programları sunan Yalçın Dümer, Kanal D ekranlarında "Televole" programının sunuculuğunu üstlendi.

2. SAYFA KONUĞU YALÇIN DÜMER'İN EVLİLİKLERİ

1998’de "Yaşama Hakkı" adındaki sinema filminde Erol Taş, Filiz Taçbaş, Fikret Hakan ile başrolleri paylaşan Yalçın Dümer, ilk evliliğini tiyatro sanatçısı Defne Halman ile yaptı. 1993’te sinema oyuncusu Serpil Çakmaklı ile dünya evine giren Yalçın Dümer, 27 Mayıs 1995’te boşandı.

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Bu evlilikten Merve isminde bir kız çocuğu dünyaya getiren Yalçın Dümer, Ağustos 1998’de şarkıcı Esra Balamir’de evlendi.

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Yalçın Dümer, Esra Balamir’le 1999’da boşandı.

YALÇIN DÜMER'İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

1985: Yaz Bitti (Hakan)
1986: Asılacak Kadın (Yalçın Özveren)
1988: Canım Oğlum (Kenan Akyüz)
1988: Melodram (Ressam Koray)
1989: Hoşçakal (Yavuz)
1990: Aşka Kimse Yok (Yusuf)
1990: Hasan Boğuldu (Hasan)
1991: Mem-ü Zin (Memo)
1991: Benim İçin Ağlama (Rıfat)
1992: Fırtına Kuşu (Mustafa)
1992: Aysarının Zilleri (Kazım)
1993: Arayış - Abdullah-ı Tercüman (Abdullah-ı Tercüman)
1993: Barışta Savaşanlar
1993: Gecem ve Gündüzüm
1993: Çok Özel İlişkiler
1994: Bize Nasıl Kıydınız (Hüseyin)
1994: Zirvedekiler
1995: Gece Otostopçusu (Tolga)
1995: Gökkuşağı (Metin)
1995: Aşk Üzerine Söylenmemiş Her Şey (Cem)
1995: Mirasyediler (Metin)
1996: Anılardaki Sevgili
1996: Yüzleşme (Melih)
1996: Zühre (Metin)
1996: Çılgın Badiler
1997: İlk Aşk (Metin)
1998: Yaşama Hakkı
1999: Can Dostum (Cem)
1999: Evimiz Olacak mı? (Doktor)
2000: Aşk Hırsızı (Gökhan)
2000: Paşa Baba Konağı
2003: Umutların Ötesi
2004: Şeytan Sofrası
2005: Beşinci Boyut (Adem)
2006: Anka Kuşu (Selman)
2007: Kara Güneş
2007: Hakkını Helal Et
2007: İstiklal: Gelinin Binbaşıya Ağıdı
2008: Kar Düşerken
2008: Kollama (Celal)
2008: Saddam'ın Askerleri: Kara Güneş
2008: Sevgili Babam (Yaman)
2009: IV. Osman (Mithat)
2011: Kir (Komutan)
2012: Hayat Sürprizlerle Dolu
2012: İki Günlük Hürriyet
2013: Meçhul
2014: Alev Oteldeki Cinayet
2014: Başkanın Kızı
2014: Kız Evliya

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