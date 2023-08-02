2. Şiran Sempozyumu Şiran’da yapılacak

İlki 2022'de İstanbul'da düzenlenen Şiran Sempozyumunun bu yıl ki programı için Şiran Eğitim ve Kalkınma Vakfı (ŞEKAV) ile Gümüşhane Şiran Dernekler Federasyonu (ŞİDEF) yönetim kurulu üyeleri ve Şidef Başkan Danışmanları, İBB Zeytinburnu Sosyal tesislerinde bir araya geldi.

Toplantının açılışında konuşan ŞEKAV Başkanı Ramazan Kahveci, “Şiran için ne yapıyoruz ve neler yapabiliriz? sorularıyla sürekli çalışmalar yürütüyoruz. Öğrencilere büyük meblağlar veremesek de burslarla çocukların mutluluğunu görüyoruz. Hayırlı işlerin vesilesi olmak büyük bir anlam taşıyor. Faaliyetlerde hatalar ve kusurlar olabilir. Bu nedenle sürekli istişare ve toplantılarla bir araya gelerek çözümler üretiyoruz. Şiran Sempozyumu öncesi ŞİDEF’le birlikte istişarede bulunma fırsatı yakaladık” dedi.

Açılış konuşmasından sonra toplantıya katılanlara tek tek kendilerini tanıtmaları, sempozyuma ve sempozyumun memlekete katkılarına dair düşüncelerini ifade etmeleri için söz hakkı verildi.

ŞİDEF Başkanı Serkan Kaya ise konuşmasında Şiran Sempozyumu'nun ikincisini 12-13 Ağustos tarihlerinde Şiran Belediyesi konferans salonunda ve Dursun Keleş MYO'da gerçekleştireceklerini söyledi.

Sempozyumu Prof. Dr. Oktay Yıldız'ın koordinatörlüğünde planladıklarını belirterek kendisine teşekkür eden Kaya, ŞİDEF, ŞEKAV ve Şiran Belediyesi'nin birlikte organize edeceği bu programın önemine değinerek tüm dernek üyelerini ve vakfın üyelerini sempozyuma davet etti, Şiran Belediye Başkanı Mutlu Özel'in organizasyon ve misafir ağırlama konusunda destek sunduğunu dile getirerek kendisine teşekkür etti.

Gümüşhane MÜSİAD Başkanı Abdulbaki Kara da konuşmasında sivil toplum kuruluşlarının değerine dikkat çekerek Şiran Sempozyumu'nda dere yolu ve Tersun Tüneli için istişareler yapılmasını ve lobi çalışmalarının yürütülmesini önerdi. Konuşmasının devamında, SMA hastası Ömer Asaf bebeğin hayata tutunması için görüş ve önerilerini dile getirdi.

ŞEKAV yönetim kurulu üyesi Ali Bal ise Tepeören'de yapacakları sosyal tesis için bilgilendirmede bulundu, Şiran ve Gümüşhane'ye hizmet edecek bir mekan olacağını söyleyerek proje hakkında detaylar paylaştı.

GÜSİAD Genel Başkanı Dr. Yüksel Yalçın da ŞEKAV ve ŞİDEF ile bir gönül birlikteliği içinde olduklarını ve diğer ilçelerde de benzer yapılanmaların olmasını temenni ederek sempozyumun bilimsel ve akademik tabanlı çalışmalarla yürütülmesinin önemine vurgu yaparak güncel konuların işlenmesi gerektiğini söyledi.

ŞEKAV Başkan Yardımcısı ve ŞİDEF Danışma Kurulu Başkanı Yüksel Hamzaoğlu ise Tersun Dağı'nda yapılması gereken duble yol ve tünel için STK, siyasi irade ve lobi desteği gerektiğini belirterek SMA hastası Ömer Asaf bebek için ŞİDEF ve ŞEKAV olarak bir çalışma yaparak çözüm bulunması çağrısında bulundu.

Sarıyer Belediyesi Meclis üyesi Nizamettin Günel de yapılan güzel çalışmaların yaygınlaştırılması ve tanıtımının önemine değinerek siyasi parti ayrımı olmaksızın birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Gümüşhaneli Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Platformu Başkanı Mali Müşavir Hıdır Daştan platformun Bu yıl içerisinde dernekleşeceğini ve tüm Gümüşhaneli Mali Müşavirleri tek çatı altında toplayacaklarını ifade etti.

Bağcılar Belediyesi Strateji Geliştirme şefi Timur Şahin de sempozyumun akabinde Şiran'la ilgili bir anket çalışmasını gerçekleştireceklerini ve Şiran’la ilgili halkın görüş ve önerilerini alacaklarını dile getirdi.

ŞİDEF Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Yılmaz ise Şiran'da kütüphane çalışması yapacaklarını ve destek istediklerini söyledi.

12-13 Ağustos tarihlerinde Şiran Belediyesi konferans salonunda ve Dursun Keleş MYO'da gerçekleşecek sempozyuma İstanbul'dan katılım sağlayacak misafirlerin ulaşım ve konaklama sorunları yaşamaması için gerekli tedbirlerin alındığı Şeref Genel Başkanı Serkan Kaya tarafından ifade edildi.

Toplantı ŞİDEF ve ŞEKAV üyelerinin duygularını ve düşüncelerini dile getirdikleri konuşmalarla sona erdi.





