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2 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama linki...

02.02.2022 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunları arasındaki en popüler olan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları merak konusu oldu. Bilindiği üzere Çılgın Sayısal Loto çekilişi her hafta gerçekleştiriliyor. Peki 2 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama linki...

2 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama linki...

Çılgın Sayısal Loto çekilişi her hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. Sonuçlar, çekilişin başlamasından sonra birkaç dakika içinde belli oluyor ve internet üzerinden ilan ediliyor. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına ulaşmak için gerekli olan linki haberimize ekledik. İşte Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama linki...

2 ŞUBAT ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

2 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucuna, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari' adresinden ulaşabilirsiniz.

2 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama linki...

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen şans oyunu sever, büyük ikramiyenin sahibi olur. İkinci kategoride yer alan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.


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