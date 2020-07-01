2 Temmuz 2020 Perşembe Günlük Burç Yorumları

Günlük burçlarınızı okumadan seyahat hazırlığı yapmayın, ilişki adımları atmayın ve herhangi bir evrak imzalamayın. Farkında değiliz ama günlük burçlar hayatımızı o kadar güzel analiz ediyor ki... 2 Temmuz günlük burç yorumları; aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? 2 Temmuz günlük burç yorumları; aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, akrep, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, yay, oğlak, kova ve balık burcunda günlük astroloji durumu nasıl olacak. Merak edilen günlük burçlar ve yorumları haberimizde. 2 Temmuz Perşembe günlük burç yorumları 2 Temmuz 2020 Perşembe Koç Burcu Günlük Burç Yorumları Bugün dikkatiniz çok yerinde değil. Özellikle sizin gibi bir insanda olmaması gereken sizin de kabullenmediğiniz ve sevmediğiniz bir şey. Bu yüzden bugün hata yapmanız olası. Eğer aklınızda geçtiğimiz hafta sonunda yaşadığınız güzel zamanlarda kaldıysa, biraz kendinizi toparlamanızı öneririz. Partnerinizle olan ilişki de maddi anlamda güzel bir hediye alacak ve çok şaşıracaksınız. 2020 TEMMUZ AYI AYLIK BURÇLARIN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ 2 Temmuz 2020 Perşembe Boğa Burcu Günlük Burç Yorumları Bugün güne huzurla ve dinlenmiş olarak başlıyorsunuz. Bazı işlerde sizin analiz etmenizi isteyebilirler, bunu geri çevirmeyin. Bugün size verilen işleri harika yapacaksınız. Öfkeli hallerinizden bugün biraz daha uzaklaşmanız gerekiyor. Bazen olmadık dönemlerde gereksiz çıkışlar yapıyorsunuz. Bu da sizin gerçek kişiliğinizin önüne geçiyor. Partnerinizle olan birbirinize bağlılığınız bugün güzel bir olayla pekişecek.

2 Temmuz 2020 Perşembe İkizler Burcu Günlük Burç Yorumları En azından bugün gereksiz kaprislerinizden ve emrivaki konuşmalarınızdan kaçının. İnsanlara bu şekilde yaklaştığınızda itici oluyorsunuz. Aslında güzel bir insansınız ama bunu farklı gösteriyorsunuz. Güne normalde olduğunuzdan daha ters başlamış olabilir, mutsuz hissedebilirsiniz. Fakat siz tüm bunları yok edecek güce ve enerjiye sahip bir insansınız. İnsanlarla güzel konuşun, sizi sevenler ile size saygı duymayanları ayırt edin. 2 Temmuz 2020 Perşembe Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumları Bugün hislerinize aşırı bir şekilde güvenebileceğiniz ve ne olursa olsun hissettiğiniz şeylerin olacağı bir gün. Gökyüzünün sizi desteklediği bu günlerde taleplerinizi ve yatırımlarınızı, hissederek yaptığınız her şeyi yapmalısınız. Büyük değişiklikler yapmak için fırsat kollamayın, zamanı geldi diyerek siz adım atın. Partnerlerinizi de karamsarlık ve dengesizliğinizle üzmeyin. 29 HAZİRAN - 5 TEMMUZ 2020 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ # 2 Temmuz 2020 Perşembe Aslan Burcu Günlük Burç Yorumları #

Bugün iş hayatınızla ikili ilişkilerde kişilerle girdiğiniz iletişime dikkat etmelisiniz. Konuşmalarınıza asla duygularınızı karıştırmamalısınız. İlişkisi olanlar için, eğer sürekli sorunlar yaşıyorlarsa mutlaka bağları koparmalılar. İradeli olup, net kararlar almalılar. Özellikle ilişkiler konusunda cesur adımlar atın, bugün güzel şeyler olacak.

2020 TEMMUZ AYI AYLIK BURÇLARIN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ 2 Temmuz 2020 Perşembe Başak Burcu Günlük Burç Yorumları # Bugün güne özgüveniniz eksik olarak başlayabilirsiniz. Geçmişte yaşadığınız bir olay hala aklınızda bir yerde duruyor ve bu günlerde onu sürekli hatırlıyorsunuz. Canınızı bu kadar sıkacak bir olay olmamasına rağmen, isteyerek kendinizi üzüyorsunuz. Oysa siz çok güçlü bir insansınız. Çevreniz çok kalabalık, onlar size her konuda destek olacaklardır. Geçmişte yaşanılan ilişkileri bu kadar düşünmemelisiniz. 2 Temmuz 2020 Perşembe Terazi Burcu Günlük Burç Yorumları Yaşanan bazı olaylardan dolayı kendinizi suçlamayı bırakın. Bu olayların sebebi siz değilsiniz. İyi niyetiniz size suçluluk duygusu taşıtabilir. Bunların hepsi tamamiyle tesadüf ve şans. Kariyerinizle ilgili yeni pozisyonlar gündem olabilir. Talepleriniz varsa terfii için değerlendirilecek. Sağlığınıza bugün biraz dikkat, soğuk içeceklerden uzak durun. Aşk hayatınızda ise sizi seven ve mutlu eden değil de size acı çektirecek olanın peşinden gittiğiniz sürece mutlu olamazsınız. 2 Temmuz 2020 Perşembe Akrep Burcu Günlük Burç Yorumları #

İstemeyerek çalışmaya başlayabilirsiniz. Bugün yapacağınız her işte yorgun hissedeceksiniz. Biraz dinlenmeye ve vücudunuzun toparlanmasına ihtiyacınız var. Tatil günlerinde kendinizi çok yoruyorsunuz. İş dönüşü eve gittiğinizde biraz dinlenmeyi seçin. Partnerinizle aranızda egoistliğiniz yüzünden tartışmalar çıkabilir. Biraz burnunuz yukarıda olmasın, insanlara özellikle yakınınızdakilere bunu yapmayın.