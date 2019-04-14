2. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali başlıyor

GAZİANTEP (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce (DOB) düzenlenen 2. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali, Osmanlı donanması komutanı Muhyiddin Piri Bey’in hayatını ele alan ilk ve tek bale eseri "Piri Reis" ile yarın sanatseverlerle buluşacak.

DOB tarafından Gaziantep Valiliği, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen festival, 15-25 Nisan tarihleri arasında ücretsiz gerçekleştirilecek.

DOB'un 2019'da gerçekleştireceği uluslararası festivallerin ilki yarın akşam Osmanlı donanması komutanı, denizlerin piri Muhyiddin Piri Bey'in hayatını ele alan ilk ve tek bale eseri "Piri Reis"in sahnelenmesiyle başlayacak. 15. yüzyılda yaşamış, dünyayı ilk kez haritalandıran Osmanlı'nın büyük değerini anlatan eserin müzikleri Can Atilla'ya, koreografi ve librettosu Devlet Opera ve Balesinin ödüllü koreografları G. Armağan Davran ve Volkan Ersoy'a ait iki perdelik eser, Samsun Devlet Opera ve Balesince GAÜN Mavera KSM Ana Salonu'nda sahnelenecek.