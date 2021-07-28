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  4. 2 üniversite bitiren berberin şaşkına çeviren uygulaması! Ağlayanlar oluyor

2 üniversite bitiren berberin şaşkına çeviren uygulaması! Ağlayanlar oluyor

28.07.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da 2 üniversiteden mezunu olmasına rağmen baba mesleği olan berberliği seçen Kadir Alkan, kullandığı sanal gerçeklik uygulaması ile evinden gelmeden müşterilerine saçını hangi modelde keserse nasıl olacağını gösteriyor. Sanal gerçeklik uygulamasıyla müşterilerin yakınlarına şaka yaptığını da kaydeden Alkan, ''Bir müşterimiz saçlarını kazıtmış gibi gösterdi. O kadar gerçekçi bir görüntü var ki eşi telefonda ağlamaya başladı. Bu tarz durumlarda oluyor'' şeklinde konuştu.

İstanbul’da 2 üniversite bitiren ancak baba mesleği olan berberliği seçen Kadir Alkan isimli bir esnaf, teknolojinin imkanlarını kullanarak berber dükkanına sanal gerçeklik uygulamasını getirdi. Kullandığı uygulama ile müşterilerine saç kesimi yapmadan hangi saç modelinin yakışacağını gösteren Alkan, müşterilerinin memnun kaldığını ifade etti.

Alkan, “Misafirlerimize yardımcı oluyoruz bu uygulamamız sayesinde. Biz saç tasarımcısı kuaför olarak onların saçlarının uzun ya da kısa olduğu zaman yakışıp yakışmayacağını düşünebiliyoruz. Ama onlar bunu bazen hayal edemiyor. Bende buna nasıl çözüm bulabiliriz diye düşündüm. Zaten bilişimci bir alt yapıya sahip 2 üniversite mezunu olduğum için bilgisayar ve işletme üzerine bunu da bu mesleğimde kullandım. Biz kuaförlükle teknolojiyi nasıl birleştiririz onun peşindeyiz. Dolayısı ile bu mesleğin değerli bir meslek olduğuna inanıyorum. Eksikliği de teknolojiden uzak olmasıydı. Ben mesleğimizi teknoloji ile harmanlayıp misafirlerimizin buradan çok daha memnun çıkmalarını sağlamaya çalışıyorum” dedi.

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''EŞİ AĞLAMAYA BAŞLADI''

Sanal gerçeklik uygulamasından olumlu yönde geri dönüşler olduğunu da kaydeden Alkan, “Burada bu sanal gerçeklik ile onların bazen saçlarını çok kısa yapmak istediklerini bazen de uzatmak istediklerinde nasıl olduklarını görüyorlar. İnanılmaz derece de şaşırıyorlar. Hatta o fotoğraflarını da sosyal medyada da paylaşıyorlar. Bazen arkadaşlarına eşlerine şakalar da yapıyorlar. Geçen birisine yapmıştık. Saçlarını kazıtmış gibi gösterdi. O kadar gerçekçi bir görüntü var ki eşi telefonda ağlamaya başladı. Bu tarz durumlarda oluyor” diye konuştu.

Sanal gerçeklik uygulamasını kullanarak saçını kestiren Berkay Çiloğlu isimli vatandaş ise, “Kadir Alkan’ın kullandığı uygulama ile birlikte evimden gelmeden görmüş oldum nasıl saç modelinin bana yakıştığını. Bu şekilde kendimi daha rahat hissediyorum. Buraya gelmeden istediğim saç modelini gösterip istediğim sonucu da almış oluyorum” şeklinde konuştu.

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(İHA)

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İstanbul
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