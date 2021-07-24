2 ve 4 yıllık sağlık üniversiteleri! İstanbul, Ankara ve İzmir'deki sağlık üniversitelerinin başarı sıralamaları

26 ve 27 Temmuz tarihlerinde yapılan YKS’nin ardından öğrencilerde tercih telaşı başladı. 14 Ağustos’a kadar sürecek olan tercih döneminde öğrenciler en iyi okul ve bölümleri arıyor. Hedefini sağlıkçı olmak yönünde koyanlar için 2 ve 4 yıllık sağlık üniversitelerinin İstanbul, Ankara ve İzmir’deki başarı sıralamalarını bir araya getirdik. Bu listeye göre tercih yaparsanız, üç büyük ilden birinde okula girmeniz mümkün.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’DEKİ SAĞLIK ÜNİVERSİTELERİ BAŞARI SIRALAMALARI

Üç büyük ilden birinde okumak isteyen öğrencilerin, başarı sıralamalarını mutlaka dikkate almaları gerekiyor. İki yıllık sağlık üniversitelerinin üç büyük ildeki üniversitelerini aşağıdaki listeden görebilirsiniz.

4 YILLIK SAĞLIK ÜNİVERSİTELERİN 3 BÜYÜK İLDEKİ BAŞARI SIRALAMASI

Yukarıdaki listede 2 yıllık üniversitelerin başarı sıralamalarına yer vermiştik. Bu listede de 4 yıllık İstanbul, Ankara ve İzmir’deki üniversitelerin başarı sıralamalarını bulabilirsiniz:

YKS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklar. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.).

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır.

Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir. Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2020-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir. Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2020-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 170 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir. Yukarıdaki açıklamalara göre her adayın, girmek istediği programları Tablo-3 veya Tablo-4'ten bularak tercih sırasına koyması gerekir.

Tercih sırası önemlidir. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacaktır. Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazabilecektir. 2020-YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacaktır.



