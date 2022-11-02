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2 yaşındaki Esma Ay kaybolmadan önce "su saatine bakmak" için gitmiş! Yasak ilişki ortaya çıktı: "Eşim evde olduğu için..."

02.11.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 yıl önce 2 yaşındaki Esma Ay kaybolmuş, bir daha izine rastlanmamıştı. Esma Ay'ın kaybolmasının ardından, M. A. ile evli annesi G. A.'nın (42) S. T. (45) ile "yasak ilişki" yaşadığı ortaya çıktı. Dedikodular üzerine baba M. A.'nın ağabeyinin anne G. A. ile S. A.'yı yüzleştirdiği ancak ilişkinin inkar edildiği, DNA testi yaptıracağını söylemesinden sadece aylar sonra Esma Ay'ın kaybolduğu öğrenildi. S. A. ile G. A., Esma Ay'ın kaybolmasından bir gün önce görüşme kararı aldıklarını anlattı.

2 yaşındaki Esma Ay kaybolmadan önce "su saatine bakmak" için gitmiş! Yasak ilişki ortaya çıktı: "Eşim evde olduğu için..."

Bozkır ilçesi Söğüt köyünde 22 Temmuz 2009 tarihinde Güllü ve Mustafa A. çiftinin çocukları, o dönem 2 yaşındaki Esma, kayboldu. Yapılan tüm aramalara rağmen Esma'nın izine rastlanmadı. Bunun üzerine Bozkır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı.

YASAK İLİŞKİ ORTAYA ÇIKTI

İddianamede Güllü A.'nın, Sami T. ile ilişki yaşadığı saptandığı belirtildi. Mustafa A.'nın ağabeyi Ramazan A.'nın, duyduğu dedikodular nedeniyle köye gelip 3 çocuk annesi Güllü A. ve Sami T.’yi yüzleştirdiğini, ancak ikisinin de inkar ettiği ve bunun üzerine gelinleri Güllü’nün küçük olan 2 çocuğu hakkında DNA testi yaptıracağını söylediği, bu olaydan birkaç ay sonra da Esma'nın kaybolduğuna yer verildi.

Güllü A. ve Sami T. de ifadelerinde 2002 yılından itibaren ilişki yaşadıklarını itiraf etti. Güllü A. ifadesinde, Esma kaybolmadan bir gün önce Sami T.’nin su saatini tamir etmek için eve geldiğini, akşam eve gelmeyi teklif ettiğini, ancak eşi evde olduğu için kabul etmediğini söyledi. Güllü A., gece çocukları Esma, Sema ve Fatma ile birlikte aynı odada, eşinin da başka odada uyuduğunu, sabah kahvaltıyı hazırladıktan sonra Esma'nın odada olmadığını fark ettiğini ve bunun üzerine jandarmaya haber verdiklerini anlattı. Güllü A., ifadesinde jandarmanın eğitimli köpekle arama yaptığı sırada kaybolan kızı Esma'nın kıyafetleri yerine diğer kızı Sema'nın kıyafetini vermesinin ortaya çıkmasıyla ilgili de Esma'nın kıyafetlerini bir gün önce yıkadığını gerekçe olarak gösterdi.

ESMA'NIN KENDİSİNDEN OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ 

Sami T. de ifadesinde Güllü A.'nın, Esma'ya hamile olduğu sırada çocuğun kendisinden olduğunu söylediğini, olaydan bir gün önce su saatine bakmak için evlerine gittiğini, Güllü A.'nın ilişkiye girmek için gece çağırdığını, eve gittiğinde ise ışıklar yandığı için dışarı çıkmasını beklediğini, çıkan olmayınca da görüşmeden gittiğini anlattı. 

Hazırlanan iddianamenin ardından, ilişkinin ortaya çıkmasının üzerine Güllü A. ve Sami T. ile Mustafa A.'nın, Esma'yı öldürebileceği şüphesi üzerine dava açıldı. 

SAVCI BERAAT İSTEDİ

Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 3 sanık da suçlamaları kabul etmedi. Dün yapılan duruşmada ise savcılık mütalaasında, sanıklar hakkında 'tasarlayarak alt soya karşı öldürme' suçundan iddianame tanzim edilmiş ise de sanıkların üzerlerine atıldıkları suçu işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğini belirterek sanıkların ayrı ayrı beraatine karar verilmesini talep etti. 

Mahkeme heyeti de araştırılacak başka hususun kalmadığını ve açık duruşmaya son verildiğini belirterek, 3 sanığın da beraatine karar verdi.

Öte yandan sanıklardan akciğer kanseri olan Mustafa A., duruşma sırasında rahatsızlanması üzerine dışarı alınıp çağrılan ambulansta müdahale edildi. (DHA)

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