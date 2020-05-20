2 yaşındayken kaçırılan adam, 32 yılın ardından ailesine kavuştu

Su içmek için birkaç saniyeliğine babasının arkasını dönmesiyle Mao Yin kaybolmuştu. Birbirlerini bulmaları 32 yıl sürdü. Oğullarını bulmak için her yola başvuran aile, arama çalışmaları kapsamında ülke genelinde 100 binden fazla ilan dağıtmıştı. On binlerce insanın yardımına rağmen, çiftin aramaları sonuçsuz kalmıştı.

"BİR DAHA ASLA İZİN VERMEM"

Mao Yin’i evlat edinen ailenin, Mao’nun nereden ve nasıl geldiğine ilişkin bilgi sahibi olup olmadığı ise bilinmiyor. Polis, 1988’de başlayan dava hakkında tam soruşturma başlattı. Şu an 34 yaşında olan Mao, teknoloji ve biraz da talihinin sayesinde ailesine geri dönebildi. Mao’nun annesi Li Jingzhi “Bize yardım eden on binlerce insana çok teşekkür ederim. Onun bir daha beni terk etmesine asla izin vermem” dedi.

Trajik kaçırma olayının ardında Li, tam zamanlı işini bırakarak tüm vaktini Mao’yu bulmaya adamıştı. 2007’de kaçırılan çocuklar üzerine çalışan Baby Come Back Home adlı bir yardım kuruluşu için gönüllülük yapmaya başlayan Li, bugüne dek 29 çocuğun ailesiyle tekrar bir araya gelmesine yardımcı oldu.