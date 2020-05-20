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  4. 2 yaşındayken kaçırılan adam, 32 yılın ardından ailesine kavuştu

2 yaşındayken kaçırılan adam, 32 yılın ardından ailesine kavuştu

DÜNYA HABERLERİ  | 20.05.2020 14:25 | Son Güncelleme

Çin’de 2 yaşındayken kaçırılan adam, 32 yıl sonra ailesiyle tekrar bir araya geldi. Yasa dışı yollarla para karşılığı satılan Yin, başka bir aile tarafından evlat edinildi. Birbirlerine kavuşarak tekrar bir araya gelen aile, ömür boyu ayrılmama sözü verdiler.

Su içmek için birkaç saniyeliğine babasının arkasını dönmesiyle Mao Yin kaybolmuştu. Birbirlerini bulmaları 32 yıl sürdü. Oğullarını bulmak için her yola başvuran aile, arama çalışmaları kapsamında ülke genelinde 100 binden fazla ilan dağıtmıştı. On binlerce insanın yardımına rağmen, çiftin aramaları sonuçsuz kalmıştı.

"BİR DAHA ASLA İZİN VERMEM"

Mao Yin’i evlat edinen ailenin, Mao’nun nereden ve nasıl geldiğine ilişkin bilgi sahibi olup olmadığı ise bilinmiyor. Polis, 1988’de başlayan dava hakkında tam soruşturma başlattı. Şu an 34 yaşında olan Mao, teknoloji ve biraz da talihinin sayesinde ailesine geri dönebildi. Mao’nun annesi Li Jingzhi “Bize yardım eden on binlerce insana çok teşekkür ederim. Onun bir daha beni terk etmesine asla izin vermem” dedi.

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Trajik kaçırma olayının ardında Li, tam zamanlı işini bırakarak tüm vaktini Mao’yu bulmaya adamıştı. 2007’de kaçırılan çocuklar üzerine çalışan Baby Come Back Home adlı bir yardım kuruluşu için gönüllülük yapmaya başlayan Li, bugüne dek 29 çocuğun ailesiyle tekrar bir araya gelmesine yardımcı oldu.

BUNDAN SONRA BİRLİKTE YAŞAYACAKLAR

Nisan ayında polis, şu an adı Hu Ningning olan genç bir adamın, 80’lerin sonunda evlat edinilen bir çocuk olduğuna dair bir çağrı aldı. Yüz tanıma teknolojisi sayesinde, kaçırıldığında iki yaşında olan Mao’nun bugün nasıl göründüğüne dair bir modelleme yapıldı. Doğduğu yerden yaklaşık bin kilometre uzakta bir şehirde yaşadığı öğrenilen Mao’ya yapılan DNA testi, onun evlatlık bir çocuk olduğunu doğruladı.

Görür görmez annesi ile kucaklaşan Mao, biyolojik ailesinden ayrı geçen zamanı telafi etmek için bundan sonraki hayatlarını birlikte geçireceklerini söyledi.

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