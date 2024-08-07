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  4. 2 yıl sonra gelince karşılaştıkları manzarayla şoke oldular! Gölün içinden metrelerce çıkardılar

2 yıl sonra gelince karşılaştıkları manzarayla şoke oldular! Gölün içinden metrelerce çıkardılar

07.08.2024 17:51
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Bolu’da 2 yıl önce olta balıkçılığının yasaklandığı ve geçtiğimiz günlerde avlanmanın izin verildiği Gölköy Baraj Gölü’nde kaçak avcılar tarafından attığı belirlenen metrelerce ağ bulundu. Kaçak kurulan ağ, Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu üyeleri tarafından toplandı.

2 yıl sonra gelince karşılaştıkları manzarayla şoke oldular! Gölün içinden metrelerce çıkardılar

Bolu’nun içme suyu kaynakları arasında yer alan Gölköy Baraj Gölü’nde yaşanan balık ölümleri nedeniyle 2 yıl önce olta balıkçılığı yasaklanmıştı. Bolu Valisi Erkan Kılıç tarafından geçen hafta alınan kararla gölün 1,5 kilometrelik bölümünde balık tutulmasına izin verildiği duyurulmuştu.

Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu Başkanı Serkan İnanç ile federasyon üyeleri, 2 yıl sonra geldikleri Gölköy’de gölün içerisinde kaçak avcılar tarafından atılmış ağlarla karşılaştı.

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Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile federasyon üyeleri, gölün içerisinden metrelerce ağ çıkardı. Gördükleri manzara karşısında şoke olan üyeler duruma tepki gösterdi. (İHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bolu balıkçılık
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