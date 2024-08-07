2 yıl sonra gelince karşılaştıkları manzarayla şoke oldular! Gölün içinden metrelerce çıkardılar

Bolu’nun içme suyu kaynakları arasında yer alan Gölköy Baraj Gölü’nde yaşanan balık ölümleri nedeniyle 2 yıl önce olta balıkçılığı yasaklanmıştı. Bolu Valisi Erkan Kılıç tarafından geçen hafta alınan kararla gölün 1,5 kilometrelik bölümünde balık tutulmasına izin verildiği duyurulmuştu.

Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu Başkanı Serkan İnanç ile federasyon üyeleri, 2 yıl sonra geldikleri Gölköy’de gölün içerisinde kaçak avcılar tarafından atılmış ağlarla karşılaştı.

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile federasyon üyeleri, gölün içerisinden metrelerce ağ çıkardı. Gördükleri manzara karşısında şoke olan üyeler duruma tepki gösterdi. (İHA)



Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır