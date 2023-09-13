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  4. 2 yıldır firariydi... "Yan bakma" cinayeti şüphelisi yakalandı!

2 yıldır firariydi... "Yan bakma" cinayeti şüphelisi yakalandı!

13.09.2023 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sultangazi'de yan bakma tartışması sonucu Selçuk T., İbrahim Sevmiş'i sokak ortasında bıçaklayarak öldürmüştü. Olaydan sonra 2 yıl boyunca aranan Selçuk T., polis ekipleri tarafından yakalandı. Selçuk T.'nin cinayetten önce İbrahim Sevmiş'i takip ettiği ortaya çıktı.

2 yıldır firariydi... "Yan bakma" cinayeti şüphelisi yakalandı!

İstanbul Sultangazi'de 2021 yılında sokak ortasında yan bakma tartışması yaşadığı İbrahim Sevmiş'i öldüren Selçuk T., iki yılın sonunda yakalandı.

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2 YILDIR FİRARİYDİ...

Sultangazi'de 8 Kasım 2021 tarihinde saat 22.20 sıralarında meydana gelen olayda İbrahim Sevmiş, sokak ortasında tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Polis olaydan sonra başlattığı çalışmada İbrahim Sevmiş'i öldüren kişinin dakikalar önce onu takip ederken güvenlik kameralarına ulaştı. Görüntülerdeki kişinin İbrahim Sevmiş'in kısa bir süre önce yan bakma yüzünden kavga ettiği Selçuk T. olduğunu belirlendi. Cinayeti işledikten sonra kaçan şüpheli her yerde aranmaya başlandı.

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Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 2 yıldır firarda olan şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışmada önceki gün bir adrese baskın düzenledi. Şüpheli Selçuk T. yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen daha önce 4 suç kaydı bulunan şüpheli işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. (DHA)

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