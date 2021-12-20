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  4. 20 Aralık günlük burç yorumları: Gereksiz harcamalardan kaçının

20 Aralık günlük burç yorumları: Gereksiz harcamalardan kaçının

20.12.2021 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkizler burcu finansal konuda yardımlaşmalar içine girebilir. Aslan burcunun ise kendi geleceği için adım atma zamanı. İşte Astrolog Merve Rençber’den Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burçlarının günlük burç yorumları...

Kova burcunun beslenme konusunda sıvı tüketimini durdurmaması gerekli. Yay burcunun ise gelir gider hesabı yapması gerekiyor. İşte Astrolog Merve Rençber’den Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burçlarının günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısında iş hayatı ile özel hayatınız arasında denge kurmanız gerekebilir. Aile içi ilişkiler, kardeşler ve anne ile ilgili konular gündeminizde olabilir. İlerleyen saatlerle planlarınız anlık gelişebilir.

BOĞA

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısında iletişim trafiğiniz artıyor ve beklediğiniz haberler, iş görüşmeleri ve işle ilgili anlaşmalar gündeminizde olacaktır. İş bağlantılı seyahatlere çıkabilirsiniz. İlerleyen saatlerde kardeşlerle ilişkilerde koruyuculuk öne çıkabilir.

İKİZLER

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısından itibaren para trafiğiniz hızlanıyor. İş hayatında finansal konular üzerine görüşmeler yapabilirsiniz. Para paylaşımları konuşulabilir. Aile üyelerinizle finansal yardımlaşmalar içine girebilirsiniz.

YENGEÇ

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısında sağlığınız, dış görüntünüz ile ilgilenebilirsiniz. Bireysel istekleriniz ve ihtiyaçlarınız ön planda olmalıdır. Kendi istekleriniz ile karşınızdaki insanların düşünceleri, beklentileri arasında denge kurmak gerekebilir.

ASLAN

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısında sezgileriniz, iç dünyanızda gizli kalan duygu ve düşünceler artabilir. İş hayatınızda yaratıcılığınızı kullanmak faydanıza olacaktır. Kendi geleceğiniz için adımlar atma zamanı.

BAŞAK

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısında değerleriniz, doğrularınız öne çıkacaktır. Kendi alışkanlıklarınızda daha ısrarcı olabilirsiniz. Fanatik düşüncelerden ve yargılamalardan, dedikodulardan kaçının.

TERAZİ

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısında ilişkilerde duygular ve mantığın ayrıldığı noktalar içinde hissedebilirsiniz. Aile içinde ilişkilerle ilgili konuşmalar gerçekleştirilebilir. Aile içi davetler verme, evinizde yenilikler yapma gündeme gelebilir.

AKREP

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısında sezgileriniz ile aklınızın söyledikleri arasında kalabilir ve günün sonunda isteklerinizin peşinden gidebilirsiniz. Kardeşlerle ilişkiler, uzak mesafelerdeki kişilerden haberler gündeminizde olacaktır. İş başvuruları yapabilir veya başvurularınızdan yanıt alabilirsiniz.

YAY

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısından itibaren hem iş hem özel hayatınızda inatçılık ve ısrarla hareket etmek yerine akıl ve mantığınızı kulak vermeye çalışın. Finansal konularda gereksiz harcamalardan kaçının. Gelir gider hesabınızı yapın.

OĞLAK

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısından itibaren ilişkiler ve insanlar yaşam temponuzda öne çıkacaktır. İnsanlara karşı içten içe daha hassas olurken bu hassasiyeti gizlemek isteyebilir ve daha akılcı, olgun davranmaya çalışabilirsiniz.

KOVA

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısında yapılacak işleriniz ve sorumluluklarla ilgili hızlı bir ilerleme kaydedebilirsiniz. Ruh ve beden sağlığınıza özen göstererek ilerlemeli ve daha iyi beslenmeye çalışmalısınız. Beslenmede sıvı alımını aksatmayın.

BALIK

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısında aylık kazançlarınız ve birikimleriniz, satın alım isteklerinizle ilgili planlamalarınız gündemde olabilir. Arkadaşlarınızdan destek ve fikir alabilirsiniz. Sanatsal çalışmalarınızı bir iş formuna sokabilirsiniz.


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