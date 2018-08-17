20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için atama takvimi belirlendi

20 bin sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurularda 2017 ve 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) esas alınacak.

Alanlar bazında kontenjan belirlemeleri eğitim kurumlarının 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı norm kadro güncelleme çalışmaları tamamladıktan sonra belirlenecek. Sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin duyuru daha sonra ilan edilecek.

