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20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için atama takvimi belirlendi

EĞİTİM HABERLERİ  | 17.08.2018 15:37 | Son Güncelleme

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvurular, 19 Kasım- 23 Kasım tarihleri arasında, adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı 3 Aralık 2018 tarihinde, sözlü sınavların yapılması ise 10 Aralık- 31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için atama takvimi belirlendi

20 bin sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurularda 2017 ve 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) esas alınacak.

Alanlar bazında kontenjan belirlemeleri eğitim kurumlarının 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı norm kadro güncelleme çalışmaları tamamladıktan sonra belirlenecek. Sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin duyuru daha sonra ilan edilecek.

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Öğretmen Atamaları 20 bin öğretmen

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bitti öğretmenlik kardeşim ne aldıkları para para, ne yaşadıkları hayat hayat. Evlenirsin eşine kavuşamazsın. Polis olacaksın en güzeli. Ne dert ne tasa.
gelismis her ulkede ogretmenlere deger verilir bizde tam tersi sonrada ulke neden geriye gidiyo gider tbi uzayani cikacaksiniz egitimi olmayan bir memlejette
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