20 Eylül günlük burç yorumları: Otoriteler ile gerilime dikkat! 20 Eylül'de burçları neler bekliyor?

20 Eylül Pazartesi sabahında Ay Balık burcunda seyahatine devam ediyor. Gün genelinde Güneş-Mars kontra paraleli devrede olacak. Bugün lider figürlerle ve otorite ile gerilimler yaşanabilir. Bugün İkizler burcunun gün içinde bazı konularda fikirleri değişirken, Başak burcu ise ilişkilerinde beklenmedik bir durum yaşayabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün Ay Balık burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde planlarınızı birden değiştiren bir durum olabilir. Elinizde olmayan koşullarla karşı karşıya kalabilirsiniz. İş hayatında ve sorumluluklarda hata ve karışıklıklara dikkat edin.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün Ay Balık burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde ani ve büyük kararlar almaktan kaçının. Duyguların ve mantığın iç içe geçebileceğini ve bazen doğru idrakte olmayacağınızı göz önünde bulundurun. Sanatsal faaliyetler için destekleyici bir gün.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün Ay Balık burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde bazı konularda duygularınız veya düşünceleriniz birden değişebiilir. İç dünyanızda farklı yerlere gidebilir, zaman zaman yönünüzü belirlemekte zorlanabilirsiniz. İş görüşmeleri olabilir.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün Ay Balık burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde sezgileriniz maksimum seviyede olacak. Sürpriz bir haberle karşılaşabilirsiniz. Kendinizi şaşırtacak bazı kararlar alabilir, bazı kurallarınızı aşmak isteyebilirsiniz.

ASLAN BURCU YORUMU

Bugün Ay Balık burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde yüklü maddi planlar gündeme gelebilir. Unuttuğunuz ödeme ve borçlara dikkat edin. Sizi strese sokan bazı durumları boşvererek rahatlayacak ve daha umursamaz davranacaksınız.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün Ay Balık burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde ilişkilerinizde sahip olduğunuz yanlış algıların farkına varabilirsiniz. Pozitif veya negatif yönlü olarak bazı insanları daha iyi tanıyabilirsiniz. İlişkilerinizde beklenmedik bir durum açılabilir.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün Ay Balık burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde dikkatsizlik, dalgınlık ve isteksizlik gibi haller içinde olabilirsiniz. Geleceğinize yönelik, hedeflerinize yönelik eylemden ziyade hayal, plan ve tasarı içerisinde olacaksınız. Gün içinde dağınıklıklar yaşayabilirsiniz.

AKREP BURCU YORUMU

Bugün Ay Balık burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde aşk hayatınızda romantizm artabilir ve duygularınızı dile getirme cesaretini gösterebilirsiniz. Geçmişteki partnerden bir işaret görebilirsiniz. Sahne ile ilgili işler gündeme gelebilir.

YAY BURCU YORUMU

Bugün Ay Balık burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde planlarınızı aniden değiştiren, mecburi durumlar karşınıza gelebilir. Aile üyelerinizle yanlış anlaşılmalara ve iletişim aksaklıklarına açık olabilirsiniz. Ev içinde sularla ilgili işlerde daha dikkatli olun.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bugün ilişkilerinize odaklanabilir, sevdiklerinizle bir araya gelebilirsiniz. Özellikle kadınlarla ilişkilerde yardımlaşma, dayanışma durumu olabilir. İş başvuruları yapmak için güzel ve destekleyici bir gün. Sanatsal faaliyetlere dahil olabilirsiniz.

KOVA BURCU YORUMU

Bugün Ay Balık burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde yüklü bir kazanç, yüklü maddi planlar ve gelecek tasarıları gündeme gelebilir. Elde etmek istediğiniz şeylere daha hırsla yaklaşabilirsiniz. Duygular hızlı değişiyor.

BALIK BURCU YORUMU

Bugün Ay Balık burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde dış görüntünüzle veya sağlığınızla daha fazla ilgilenebilirsiniz. Belli belirsiz küçük sağlık sorunları akşama doğru azalabilir ve toparlanabilirsiniz. Merhamet ve anlayış duygunuz artacağı için dargınlıkları giderme yoluna gidebilirsiniz.



