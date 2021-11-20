20 Kasım Cumartesi günlük burç yorumları: Bugün Ay İkizler burcunda ilerliyor

Kadınlarla ilişkilerinizde daha dikkatli ve mesafeli olun. İlişkilerinizde arkadaşlık ve dostluk önem kazanabilir. Gün içinde planlarınız ve hedefleriniz hızlıca değişebilir. Çocuklarınızla ilişkilerinizde uyum ve eğlence öne çıkabilir. İşte Astrolog Merve Rençber'den Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi, Aslan, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarının günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün Ay İkizler burcunda ilerliyor. Gün içinde iletişim trafiğiniz artıyor ve planlarınızı değiştiren durumlarla karşılaşıyorsunuz. Aklınızdan geçenler karşınıza gelebilir. Kardeşler ve kuzenler gündemde. Sorumluluklarınızın arkasında durma zamanı.

BOĞA

Bugün Ay İkizler burcunda ilerliyor. Gün içinde kazanç ve birikimlerle ilgili sağlam adımlar, ufak yenilikler gündeme gelebilir. Kardeşler ve yakın çevre ile ortak aktivitelere gidebilir, harcama yapabilirsiniz.

İKİZLER

Bugün Ay İkizler burcunda ilerliyor. Gün içinde daha hızlı duygu ve düşünce değiştirebilirsiniz. Hızlı düşünüp hızlı hareket etme eğiliminde olabilirsiniz. Sağlığınıza özen göstermeye çalışın. Ebeveynliğe dair konular, ebeveynleriniz gündemde olabilir.

YENGEÇ

Bugün Ay İkizler burcunda ilerliyor. Gün içinde dış koşullara göre hareket edebilir, iç dünyanızda farklı düşüncelere ve duygulara gidebilir, bir sorgulama yaşayabilirsiniz. Kadınlarla ilişkilerinizde daha dikkatli ve mesafeli olun.

ASLAN

Bugün Ay İkizler burcunda ilerliyor. Gün içinde sosyal çevreniz hareketlenebilir. Arkadaşlarınızla birbirinize ziyaretler gerçekleştirebilirsiniz. İlişkilerinizde arkadaşlık ve dostluk önem kazanabilir. Bir dostunuzdan teklif alabilirsiniz.

BAŞAK

Bugün Ay İkizler burcunda ilerliyor. Gün içinde planlarınız ve hedefleriniz hızlıca değişebilir. Daha iyisi veya daha sorunsuza göre seçim yapabilir, karar verebilirsiniz. Kadın yöneticilerle ilgili özellikle ilişkiler hassas olabilir.

TERAZİ

Bugün Ay İkizler burcunda ilerliyor. Gün içinde sosyal ve dışa dönük olabilir, insanlardan yana şanslarla karşılaşabilirsiniz. Çocuklarınızla ilişkilerinizde uyum ve eğlence öne çıkabilir. Çocuklarınıza göre planlamalar yapabilirsiniz.

AKREP

Bugün Ay İkizler burcunda ilerliyor. Gün içinde elinizde olmayan koşullarla ilgili bir mücadele içine girmekten kaçının. Şartları gözlemleyin ve pozitif-negatif düşünme noktasında yarı yarıya ilerleyin. Düşündüğünüzü kendinize çekebilirsiniz.

YAY

Bugün Ay İkizler burcunda ilerliyor. Gün içinde ilişkiler, insanlar ve ilişkilerle ilgili geçmişe dair konular gündeme gelecektir. Eski ilişkilerinizle ilgili anılar zihninizde tekrar oynayabilir. İlişkilerinizde eski alışkanlıklarınızı sürdürebilirsiniz.

OĞLAK

Bugün Ay İkizler burcunda ilerliyor. Gün içinde beslenmenize, sağlığınıza özen gösterme zamanı. Kendi bedeninize, kendi işinize ve kendi gelecek planlarınıza odaklanın ve bu alanlara yatırım yapmaya çalışın. Sorumluluklar ön planda.

KOVA

Bugün Ay İkizler burcunda ilerliyor. Gün içinde aklınızdan geçenler, dile getirdikleriniz daha hızlı karşınıza gelebilir. Eğitim ve yolculuklarla ilgili düzenlemeleriniz olabilir. Kontrolün sizde olduğu bir gün olacaktır. Kendi fikirlerinizi daha önemli buluyorsunuz.

BALIK

Bugün Ay İkizler burcunda ilerliyor. Gün içinde aile içi ilişkiler, kökler, vatan, ev ve yaşam düzeni, taşınmaz mallar ve bunlarla ilgili konularda kalıcı değişikliklerin yaşandığı zamanlardayız. Ev içinde akrabalarla bir araya gelebilirsiniz.



