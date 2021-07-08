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20 kat daha güçlü koronavirüs ilacı etken maddesi üretildi! Türk bilim insanlarından heyecanlandıran buluş

08.07.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçların etken maddesi olan K1 bileşiminin patentini Türk AR-GE firması aldı. Koronavirüsle mücadelede aşılama süreci devam ederken koronavirüs ilacı üretmek için de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Buna istinaden faz 1 çalışmaları tamamlanan K1 etken maddesinin patentini alan AR-Ge firması, bileşenin, koronavirüs ilaçlarında kullanılan etken maddelerden 20 kat daha güçlü olduğunu açıkladı. Bu gelişme koronavirüs tedavisi için yeni bir umut ışığı oldu.

20 kat daha güçlü koronavirüs ilacı etken maddesi üretildi! Türk bilim insanlarından heyecanlandıran buluş

Koronavirüs ilacı için yapılan çalışmalar dünya çapında hızla devam ediyor. Bu kapsamda ülkemizde bilim dünyasını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Balıkesir'deki bir AR-Ge firması, koronavirüs ilaç etken maddesi üretti. Faz 1 çalışmalarının tamamlandığı K1 etken maddesinin patenti alındı.

KORONAVİRÜS İLACI İÇİN ETKEN MADDE ÜRETİLDİ

Koronavirüs ilaç etken maddesi ile ilgili gelişmeyi duyuran AR-GE firması sahibi Faruk Durukan, “Korona virüs ile mücadelede dünya yeni bir etken maddeye kavuşuyor. Bu aşı çalışması değildir. İlaç etken madde çalışmasıdır. Bu tamamen minerallerden elde edildi. Yaklaşık olarak 30 tane mineralden değişik oranlarda etkin maddeler alınarak yeni bir etken madde elde edildi. Bunun da faz 1 çalışması tamamlandı” dedi.

KORONAVİRÜS İLACI ETKEN MADDESİ DİĞERLERİNDEN 20 KAT DAHA TESİRLİ

Koronavirüs ilacı için kullanılan etken maddelerinden 20 kat daha tesirli madde elde edildiğini söyleyen Durukan, “Bu etken madde için patent başvurusunda bulunduk. Bunun içeriğini korumaya aldık. Yaklaşık 30’a yakın etken madde birleştirilip, koronaya karşı antiviral olarak faz 1 çalışması tamamlandı. Şu an faz 2 çalışmaları yapılacak. Dünyada kullanılan 2 etken ilaç maddesini 20 kat geçtiği ilk çalışmalarda belirlendi” dedi.

"İLAÇ DEĞİL, İLAÇ ETKEN MADDESİ"

Koronavirüs ilacı için üretilen yeni etken maddenin bir ilaç olmadığını, ancak çok etkili bir ilaç etken maddesi olduğunu anlatan Faruk Durukan, "Bu bir ilaç değil, ilaç etken maddesidir. Bu çalışmalarımızı da patent altına aldık” dedi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
2 yıldır aynı hikaye. ortada bir ilaç var mı? Yok. Aşıya devam.
kabın içine suyu koymuş. erken madde diye sallayın.

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