20 kat daha güçlü koronavirüs ilacı etken maddesi üretildi! Türk bilim insanlarından heyecanlandıran buluş

Koronavirüs ilacı için yapılan çalışmalar dünya çapında hızla devam ediyor. Bu kapsamda ülkemizde bilim dünyasını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Balıkesir'deki bir AR-Ge firması, koronavirüs ilaç etken maddesi üretti. Faz 1 çalışmalarının tamamlandığı K1 etken maddesinin patenti alındı.

KORONAVİRÜS İLACI İÇİN ETKEN MADDE ÜRETİLDİ

Koronavirüs ilaç etken maddesi ile ilgili gelişmeyi duyuran AR-GE firması sahibi Faruk Durukan, “Korona virüs ile mücadelede dünya yeni bir etken maddeye kavuşuyor. Bu aşı çalışması değildir. İlaç etken madde çalışmasıdır. Bu tamamen minerallerden elde edildi. Yaklaşık olarak 30 tane mineralden değişik oranlarda etkin maddeler alınarak yeni bir etken madde elde edildi. Bunun da faz 1 çalışması tamamlandı” dedi.

KORONAVİRÜS İLACI ETKEN MADDESİ DİĞERLERİNDEN 20 KAT DAHA TESİRLİ

Koronavirüs ilacı için kullanılan etken maddelerinden 20 kat daha tesirli madde elde edildiğini söyleyen Durukan, “Bu etken madde için patent başvurusunda bulunduk. Bunun içeriğini korumaya aldık. Yaklaşık 30’a yakın etken madde birleştirilip, koronaya karşı antiviral olarak faz 1 çalışması tamamlandı. Şu an faz 2 çalışmaları yapılacak. Dünyada kullanılan 2 etken ilaç maddesini 20 kat geçtiği ilk çalışmalarda belirlendi” dedi.

"İLAÇ DEĞİL, İLAÇ ETKEN MADDESİ"

Koronavirüs ilacı için üretilen yeni etken maddenin bir ilaç olmadığını, ancak çok etkili bir ilaç etken maddesi olduğunu anlatan Faruk Durukan, "Bu bir ilaç değil, ilaç etken maddesidir. Bu çalışmalarımızı da patent altına aldık” dedi.

İHA

