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  4. 20 kilo esrarla yakalanan şahıs gazetecilere tepki gösterdi: “Ağzımı bozdurmayın”

20 kilo esrarla yakalanan şahıs gazetecilere tepki gösterdi: “Ağzımı bozdurmayın”

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 15:59 | Son Güncelleme

Kayseri’de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 20 kilo kubar esrar ve 50 gram toz esrar ile yakalanan şahıs, kendisini çeken gazetecilere “Ağzımı bozdurmayın” diyerek tepki gösterdi.Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir araç durduruldu.

20 kilo esrarla yakalanan şahıs gazetecilere tepki gösterdi: “Ağzımı bozdurmayın”

Kayseri’de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 20 kilo kubar esrar ve 50 gram toz esrar ile yakalanan şahıs, kendisini çeken gazetecilere “Ağzımı bozdurmayın” diyerek tepki gösterdi.
Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir araç durduruldu. Araçtaki aramalarda 20 kilo kubar esrar ve 50 gram toz esrar ele geçirildi. Operasyonda araç içerisindeki zanlı O.Ö. gözaltına alınırken, hakkında işlem başlatıldı.
Gözaltına alınan O.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için adli tabipliğe getirildi. Burada kendisini çeken gazetecilere sert tepki gösteren zanlı, sağlık kontrolünün ardından mahkemeye sevk edildi.

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