20. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali başladı

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Sorunları içinden çıkılmaz bir hal alan İstanbul için milat, 1994 seçimleri olmuştur. Bugün yaşı müsait olanların gözlerinde canlanan görüntüler İstanbul'un tablosunu en net şekilde ortaya koymaktadır. 1994 seçimlerinden sonra İstanbul'un talihinin değiştiği söylenebilir. Bunu siyaset yapmak maksadıyla değil hem 1994 öncesini yaşamış bir İstabullu hem de dünyanın belli başlı başkentlerini görme imkanı bulmuş bir kardeşiniz olarak söylüyorum." dedi. Zeytinburnu Belediyesince mesir macununun mucidi Merkez Efendi adına düzenlenen "20. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali"nin açılış töreninde konuşan Şentop, İstanbul'un dünyanın en güzel şehri olduğunu söyledi. Şentop, festivalin önemine işaret ederek, "Bu festival, geleneksel tanımına uygun bir biçimde bu yıl 20 yaşına ulaştı. Bu fevkalade önemli. Birincisinin açılışında da buradaydım. Arada muhtelif zamanlarda yine geldim. Bugün 20'ncisinde bulunmaktan ayrıca memnuniyet duyuyorum. Medeniyet devamlılık ve bütünlük demektir. Her şehir zaman içerisinde kendi kültürünü ve hayat tarzını oluşturur. Oluşan bu hayat tarzları ve dünya görüşü nesilden nesle aktarılırken kökleşir." diye konuştu.

Mustafa Şentop, İstanbul'un tarihi süreç içerisindeki değişimine dikkati çekerek, şunları söyledi: "Sorunları içinden çıkılmaz bir hal alan İstanbul için milat, 1994 seçimleri olmuştur. Bugün yaşı müsait olanların gözlerinde canlanan görüntüler İstanbul'un tablosunu en net şekilde ortaya koymaktadır. 1994 seçimlerinden sonra İstanbul'un talihinin değiştiği söylenebilir. Bunu siyaset yapmak maksadıyla değil hem 1994 öncesini yaşamış bir İstanbullu hem de dünyanın belli başlı başkentlerini görme imkanı bulmuş bir kardeşiniz olarak söylüyorum. İstanbul'un son 25 yılda alt yapısı ve hizmetler bakımından katettiği mesafe bir devrim mahiyetindedir. Eğer bu hakikati teslim etmezsem bir İstanbullu, akademisyen, siyasetçi olarak vazifemi yapmamış olurum. 1994'te Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanı olarak seçilmesinin ardından İstanbul'da sadece alt yapı ve temel belediyecilik hizmetleri bakımından bir sıçrama yaşanmadı. İstanbul'u tarihi kimliğine ve medeniyet tasavvuruna uygun bir zihni faaliyet hamlesi yaşandığını müşahede ettik."

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise Merkez Efendi'nin mesir macununu hazırlama sürecini anlattı. Festival 20 yıl önce ilk kez düzenlendiğinde Merkez Efendi'yi anma amacıyla yol çıkıldığını belirten Arısoy, "Halka şifa dağıtma düsturunu yaymak, o yolda çalışmaktı amacımız. Merkez Efendi'nin verdiği ilhamla çıktığımız yolculuk bereketlendi bizi 20 yılda çok farklı bir yere taşıdı. 2003'te temeli atılan ve 2005'te açılan Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi de ülkemizde bir ilktir." dedi. Arısoy, bahçenin geleneksel tıp konusunda önemli bir yere sahip olduğunu anlatarak, "Burada aldığı kurslarla iş hayatına atılan çok sayıda vatandaşımız var. Bahçenin bakanlıklara, üniversitelere, enstitülere ve belediyelere, birçok kurum ve kişiye karşılıksız ve sessizce sağladığı danışmanlık, tohum, fide desteğinin değeri ilerde daha iyi anlaşılacaktır." diye konuştu. Törene Anayasa Mahkemesi Üyesi Yıldız Seferinoğlu da katılırken konuşmaların ardından Şentop, Seferinoğlu ve Arısoy, platformdan halka mesir macunu dağıttı.