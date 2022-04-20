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20 Nisan 2022 Çarşamba hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri! İstanbul 20 Nisan hava durumu!

20.04.2022 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 Nisan 2022 Çarşamba hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 'yağış' uyarısı sonrası haftanın üçüncü gününde vatandaşlar tarafından merak edildi. Meteorolojiden yapılan son dakika açıklamasına göre hava sıcaklıkları bugünden itibaren artışa geçiyor. Günlerdir etkili olan soğuk ve yağışlı havaların yerini, bahar havası alacak. Peki 20 Nisan 2022 Çarşamba hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri!

20 Nisan 2022 Çarşamba hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri! İstanbul 20 Nisan hava durumu!

20 Nisan 2022 Çarşamba nasıl olacak? sorusunun yanıtı Meteteoroloji'den son dakika açıklaması gelmesinin ardından işe gitmek için dışarı çıkacak olan vatandaşlar ile gün içerisinde dışarıya çıkacak olan kişiler tarafından merak edildi. Meteorolojiden yapılan açıklamada, sıcaklıkların batı kesimlerde 5 dereceye kadar artacağı belirtildi. İç, doğu ve Karadeniz'de yer yer yağışların devam edeceği belirtilirken, toz taşınımı konusunda da uyarı yapıldı. 20 Nisan 2022 Çarşamba hava nasıl olacak? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

20 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Konya'nın kuzey kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Adana, Hatay ve Osmaniye ile akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın kuzeyi ve Bursa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde yer yer toz taşınımı bekleniyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI

Batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 7 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Batı ve güneybatı, gece saatlerinde Marmara'da kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara'nın batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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TOZ TAŞINIMI UYARISI

Yurdun doğu kesimlerinde toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan bölgelerde çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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