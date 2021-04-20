20 Nisan deprem mi oldu? | 20 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin açıkladığı son depremler listesinde sallantılar tekrar Akdeniz ve Ege kıyılarında gerçekleşti. 20 Nisan gece saat 01:17 civarında Sakız Aası’nda gerçekleşen depremin şiddeti ise 3.6 olarak kaydedildi. Derinliği ise 15 olarak listelendi. 20 Nisan gününün en çok dikkat çeken depremlerinden olan bu deprem dışında, diğer sarsıntılar küçük şiddetli olarak meydana geldi. İşte 20 Nisan Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı listeye göre, bugün gerçekleşen depremler Ege ve Akdeniz kıyılarında yer alıyor. Bir süredir küçük sarsıntılarla sık sık sallanan Akdeniz kıyılarında, düşük şiddetli depremlerse halen devam ediyor. Açıklanan listede depremlerin; nerede olduğu, saat kaçta olduğu ve büyüklüğü de yer alıyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ



