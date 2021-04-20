20 Nisan günlük burç yorumları | 20 Nisan günü burçlarda neler oluyor?

Ay’ın Koç burcuna geçmesi ile biraz daha gergin zamanlar geçirebiliriz. Bu sebeple olaylara ve kişilere karşı biraz daha hoşgörülü olmak faydalı olabilir. Yeni başlayan birçok şey, sizin davranışlarınız çevresinde şekilleniyor. Koç burcu 20 Nisan itibariyle daha mutlu bir enerji sergilerken, Boğa burcu hayatı ile ilgili önemli bir karar verebilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…
KOÇ BURCU YORUMU
Bugün iş hayatında talep ve beklentilerinizi ekibinize, üstlerinize iletebilirsiniz. İlişkilerinizde ve özel hayatınızda sevdiklerinize duygularınızı dile getirebilirsiniz. Çocuklar için harcamalar olabilir.
BOĞA BURCU YORUMU
Bugün daha cesur davranabilir, kendinize ve yeteneklerinize güvenerek yeni kapılar açabilirsiniz. Aile ilişkileri, evinizle ilgili gündemler öne çıkabilir.
İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün zor bir işi halletmek, zor bir konuşmayı yapmak durumunda kalabilirsiniz. Olayların iç yüzünü merak edebilir, karşınıza gelen konularda şartlara göre hareket edebilirsiniz.
YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün maddi konularda başarılar elde edebilirsiniz. Bolluk bilinci içinde olmanız finansal şansları karşınıza getirebilir. Dostluk ve arkadaşlıklarda samimi ve fedakar enerjiler hakim olabilir. Sosyal çevrenizle bir araya gelebilirsiniz.
ASLAN BURCU YORUMU
Bugün kariyerinizle ilgili yeni adımlar atabilirsiniz. İş başvuruları yapmak ve iş görüşmeleri yapmak için destekleyici bir gün. Şansınıza güvenin.
BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün beklediğiniz bir habere ulaşabilirsiniz. Uzaktaki kişilerle telepatik deneyimler yaşanabilir. Özellikle günün ilk yarısında sözleriniz, niyetleriniz dua enerjisinde olabilir ve gerçekleşebilir.
TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün riskli yatırımlarla ilgilenebilir, aylık gelir gider dengenizi korumak ve iyileştirmek isteyebilirsiniz. İlişkilerde kıskançlık, kıyas gibi negatif duygulardan uzak durmalısınız.
AKREP BURCU YORUMU
Bugün iş veya özel hayatınızdaki ilişkilerinizde yeni bir sayfa açılıyor. Süregelen bir ilişkiniz boyut değiştirebilir. Karşınızdaki kişilerden açık sözler, net tavırlar, yeni kararlar ve teklifler görebilir, duyabilirsiniz.
YAY BURCU YORUMU
Bugün iş ve eğitim hayatınızda şans sizden yana olacak. İş görüşmeleri yapmak, iş başvurularında bulunmak, ileriye yönelik adımlarınızla ilgili ilk hareketi başlatmak adına destekleyici bir gün. Sağlıkla ilgili iyileşmeler olabilir.
OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün finansal konular, alacaklar ve ödemeler, riskli yatırımlar gündeminizde olabilir. Aşk ilişkilerinde yoğun duygular, duygusal beklentiler ve güçlü arzular öne çıkabilir. Çocuklarınız için daha fedakar ve mücadeleci olabilirsiniz.
KOVA BURCU YORUMU
Bugün evinizde sevdiklerinizi ağırlayabilir, iş ve özel hayatınızla bağlantılı pek çok görüşme yapabilirsiniz. İletişim trafiği artıyor olacak. Taşınma gündemleri, ilişkilerde küçük sürprizler gündeme gelebilir.
BALIK BURCU YORUMU
Bugün sağlıkla ilgili destekler alabilir, aldığınız desteklerden fayda görebilirsiniz. İş bağlantılı seyahat ve yolculuklar gündeme gelebilir. Sınavlar ve eğitimle ilgili konularda şans sizden yana olacak.
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