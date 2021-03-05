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20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saat kaça kadar?

05.03.2021 15:02 | Son Güncelleme:
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20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saat kaça kadar?

1 Mart Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısı sonucunda alınan kararlarla sokağa çıkma yasaklarında genişletilmeye gidildi. Yeni kontrollü normalleşme adımları netleşirken bazı illerde okulların açılma kararı alındığı bildirilmişti. 20 yaş altı gençlerin en çok merak ettiği konulardan biri ise “20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı?” oldu. Peki 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkma yasağı saat kaça kadar?

Korona virüs salgını yavaşlatma amacıyla 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkması bir süredir belli saatler arasında sınırlandırılmıştı. Kabine Toplantısının ardından açıklanan kararlarla 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasaklarında genişletilmeye gidildi. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saat kaça kadar?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı yeni genelgede bu konuya dair detaylar paylaşıldı. Genelgede 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkma saatleri yeniden düzenlendi. Genelgede verilen bilgiye göre düşük ve orta riskli illerde yaşayan 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkma yasakları son buldu. Yüksek ve çok riskli illerde ise 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Bununla beraber bu bölgelerde yaşayan gençlerin sokağa çıkma sürelerinde ise esnemeye gidildi. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseldi. Yani, gençler ve çocuklar 14.00 – 18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

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Hangi illerde 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı?

Düşük risk grubunda yer alan iller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van

Orta risk grubunda yer alan iller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat

Hangi illerde 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı devam ediyor?

Yüksek risk grubunda yer alan iller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Çok yüksek risk grubunda yer alan iller; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon

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