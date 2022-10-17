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20 yaşındaki İlklima Naz Akbörü'nün ölümündeki sır perdesi aralandı! Mektup ve sosyal medya paylaşımlarından sonra...

17.10.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’un Atakum ilçesindeki sahilde cansız bedeni bulunan 20 yaşındaki İlklima Naz Akbörü’nün esrarengiz ölümündeki sır perdesi aralandı. İlklima’nın arkasında bıraktığı mektup ve sosyal medya paylaşımları kafaları karıştırırken genç kadının tabancayla başına ateş ederek intihar ettiği ortaya çıktı. İlçedeki bir dövmecide çalışan İlklima’nın olaydan önce bir süredir insanlarla iletişimi azalttığı ve moralinin bozuk olduğu öğrenildi.

20 yaşındaki İlklima Naz Akbörü'nün ölümündeki sır perdesi aralandı! Mektup ve sosyal medya paylaşımlarından sonra...

Samsun'un Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde önceki gün sabah saatlerinde cansız bedeni bulunan 20 yaşındaki İlklima Naz Akbörü'nün ölümünün arkasındaki gerçek ortaya çıktı. Olay günü sahilde hareketsiz yatan kişiyi fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti. İhbarla gelen ekipler, yerde yatan kişinin başından tabanca ile vurularak öldüğünü belirlemişti. Cesedin İlklima Naz Akbörü'ye ait olduğunu tespit eden ekipler, yanında bir de tabanca bulmuştu. Akbörü'nün cenazesi, otopsi sonrası memleketi Tokat'ta toprağa verilmişti.

MEKTUPTA ADI GEÇEN İKİ KİŞİ...

Olay ile ilgili çalışma başlatan polis, İlklima Naz Akbörü'ye ait bir mektup buldu. Mektupta adı geçen D.S. (27) ve A.S. (20) isimli 2 şüpheli, gözaltına alındı. Akbörü, mektubunda bu kişilerin ölümünden sorumlu olduğunu yazdığı öğrenildi. 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Bu arada İlklima Naz Akbörü'nün sosyal medya hesabından, 'Bu kez kimse tutamayacak, kimse tutmadı da zaten', 'Öldürdün çiçeğini' ve 'Beni kendimden kurtar' paylaşımları yaptığı ortaya çıktı.

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SAĞ ELİYLE ATEŞ ETMİŞ

Akbörü'nün olay günü yapılan ön otopsisinde tabancayla başına sağ eliyle ateş ederek yaşamına son verdiği belirlendi. İlçede bir dövmecide çalıştığı öğrenilen Akbörü'nün gündelik hayatta sağ elini kullandığı ve olay sırasında tabancayı da sağ eliyle tuttuğu tespit edildi. Akbörü'nün olaydan önce bir süredir insanlarla olan iletişimini azalttığı ve moralinin bozuk olduğu da öğrenildi.

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GÖZALTINA ALINAN KİŞİYE DE ADLİ KONTROL

Öte yandan Akbörü'nün ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında H.B. polis tarafından gözaltına alındı. H.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Samsun Atakum
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