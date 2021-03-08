20 yaşındaki Mervenur Polat'a ne oldu? Mervenur Polat öldü mü?

Antalya'da yaşayan 1 çocuk annesi 20 yaşındaki Mervenur Polat, çok erken yaşta evlenip eşinden ayrılmıştı. Acil Tıp Teknisyeni olmak için kursa giden Mervenur Polat, 4 aydır kayıp olarak ablaları ve annesi tarafından gözyaşları içinde aranıyordu.

MERVENUR POLAT ÖLDÜ MÜ?

4 aydır kayıp olan Mervenur Polat, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranıyordu. Mervenur Polat'ın ölümünde şüpheli olan Cüneyt hafta sonu Müge Anlı'yı arayarak "Merve öldü. Ancak onu ben öldürmedim. Gece yasaklı madde kullandık, sabah uyandığımda Mervenur ölüydü. Gökhan ise evde yoktu." dedi.

MERVENUR POLAT NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Şüpheli bir cinayete kurban giden Mervenur Polat hakkında Cüneyt isimli şahıs "Mervenur öldüğü için korktum. Onu 2 gün evdeki çatıda sakladım. Sonra poşetleyerek karşıdaki boş daireye götürdüm. Daha sonra ise bir kurye çalışarak onu babamın çatısına taşıdım. 4 aydır ceset orada. İsterseniz sizi Mervenur Polart'ın cesedinin olduğu yere götürebilirim" diyerek Müge Anlı'ya cinayeti itiraf etti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Programa katılan Kaan, Aziz, Ferdi ve İbrahim de Cüneyt ile birlikte Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından Mervenur Polat'ın şüpheli ölümü sebebiyle gözaltına alındı.