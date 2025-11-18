20 yıldan fazla araştırıldı: Düzenli temizlik yapanlar dikkat: 'Sigara içmek kadar zararlıdır' uyarısı yapıldı!

Norveç’te 20 yılı aşkın süre takip edilen 6 binden fazla kişinin verileri, temizlik ürünlerinin akciğerlere sigara kadar zarar verebileceğini ortaya koydu.

GÜNDE BİR PAKET SİGARA İÇMEK KADAR ZARAR VEREBİLİR

Norveç’in Bergen Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen uzun soluklu bir çalışma, ev ve iş yerinde düzenli temizlik yapan kişilerin akciğer fonksiyonlarının ciddi oranda hızlı bozulduğunu gösterdi. Avrupa Solunum Dergisi’nde yayımlanan araştırmada, temizlik ürünlerine uzun süre maruz kalmanın 10-20 yıl boyunca günde bir paket sigara içmeye yakın düzeyde akciğer hasarına yol açabildiği belirtildi.

20 YIL BOYUNCA İZLENEN 6235 KİŞİ

Çalışmaya ortalama 34 yaşında katılan 6235 kişi, 20 yıldan fazla süreyle düzenli olarak takip edildi. Katılımcıların bir kısmı evde, bir kısmı ise profesyonel temizlik görevlisi olarak temizlik yapıyordu.

Araştırma sonuçları şu çarpıcı verileri ortaya çıkardı:

Temizlik ürünleri ve diğer kimyasallara düzenli maruz kalan kadınlarda zorlu ekspiratuvar hacim yılda ekstra 17,6-18,5 ml daha hızlı düşüş gösterdi.

Bu düşüş hızı, günde 20 sigara (bir paket) içen bir kişinin 10-20 yılda yaşadığı akciğer kapasitesi kaybına neredeyse eşit.

Erkeklerde de benzer etki gözlense de kadınlarda daha belirgin olduğu tespit edildi.

“KİMYASALLARIN ÇOĞU GEREKSİZ”

Araştırmanın kıdemli yazarı Prof. Cecile Svanes, sonuçları şöyle değerlendirdi: “Temizlikte kullanılan kimyasalların astım üzerindeki kısa vadeli etkileri biliniyor, ancak uzun vadeli etkiler konusunda bilgi eksikliğimiz vardı. Bu kimyasalların yıllar boyunca havayollarında yavaş yavaş hasara yol açarak yaşa bağlı akciğer fonksiyon düşüşünü hızlandırabileceğini düşündük.”

Prof. Svanes, çoğu temizlik için mikrofiber bez ve sadece suyun yeterli olduğuna dikkat çekerek şu uyarıyı yaptı:

“Bu kimyasallar çoğu zaman gereksiz. Çoğu temizlik için mikrofiber bez ve su yeterli olur.”