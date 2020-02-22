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20 yıldır kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı! Annesi ve iki kardeşi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2020 03:04 | Son Güncelleme

Gaziantep'in Araban ilçesinde Gündüz Karademir'in yaklaşık 20 yıl önce öldürülmesiyle ilgili annesi ve iki kardeşi tutuklandı.

Araban Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Yukarıkaravaiz Mahallesi Su Deresi mevkisindeki bir tarlada 21 Şubat perşembe günü yapılan kazı çalışmalarında bulunan kemiklerin yaklaşık 20 yıl önce kaybolan Gündüz Karademir'e ait olduğu belirlendi.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemenin ardından Karademir'in öldürüldüğü bilgisine ulaşan jandarma ekiplerince Gaziantep ve Adana'da düzenlenen operasyonla, Karademir'in annesi Zeynep, kardeşleri Hasan Karademir ve Cemile Balta'nın da aralarında yer aldığı 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 3'ü jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si de savcılık ifadesinin ardından salıverildi.

ANNESİ VE 2 KARDEŞİ TUTUKLANDI

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Karademir'in annesi Zeynep, kardeşleri Hasan Karademir ve Cemile Balta, tutuklandı, diğer kardeşi İ.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep cinayet Gündüz Karademir

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