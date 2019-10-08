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20 yıllık birikimi bir gecede yok oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 09:35 | Son Güncelleme

Artvin’in Borçka ilçesinde geçtiğimiz 29 Eylül Cumartesi günü şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel, bölgede bulunan 20 yıllık alabalık çiftliğine büyük zarar verdi.

Artvin’in Borçka ilçesinde geçtiğimiz 29 Eylül Cumartesi günü şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel, bölgede bulunan 20 yıllık alabalık çiftliğine büyük zarar verdi. Tesiste yüzbinlerce balık telef olurken, işletme sahipleri yetkililerden yardım istedi.
Artvin’in Borçka ilçesinde 29 Eylül Cumartesi günü şiddetli yağış sonrası sel meydana geldi. İlçenin Çifteköprü mevkiinde hizmet veren alabalık tesisleri ve restoran bölümü taşan dere nedeniyle yerle bir oldu.
Tesiste yüz binlerce balık telef olurken, işletmenin restoran bölümü, ahşap kamelyalar ve duvarlar taşan derenin altında kalarak yıkıldı. İşletme sahipleri, yaşanan olay sonrası yetkililerden dere istinat duvarı yapılması talebinde bulundu.
Tesisin işletme sahibi olan Hanefi Hacıibrahimoğlu, yaşanan felaket sonrası yaptığı açıklamada ”Dere taşkını, tesisteki havuzlarda bulunan binlerce alabalığı telef etti. Bunun yanı sıra işletmemizdeki lokanta bölümü ve kamelyalar yıkıldı. 20 yıl önce kurulan tesis ve birikimim bir anda su aldı götürdü” dedi.

20 yıllık birikimi bir gecede yok oldu

20 yıllık birikimi bir gecede yok oldu

20 yıllık birikimi bir gecede yok oldu

20 yıllık birikimi bir gecede yok oldu

20 yıllık birikimi bir gecede yok oldu

20 yıllık birikimi bir gecede yok oldu

20 yıllık birikimi bir gecede yok oldu

20 yıllık birikimi bir gecede yok oldu

20 yıllık birikimi bir gecede yok oldu

20 yıllık birikimi bir gecede yok oldu

20 yıllık birikimi bir gecede yok oldu

20 yıllık birikimi bir gecede yok oldu

20 yıllık birikimi bir gecede yok oldu

20 yıllık birikimi bir gecede yok oldu

20 yıllık birikimi bir gecede yok oldu
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