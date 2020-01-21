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  4. Kaza yapan THY uçağı iddialarına ilişkin Hollanda'dan açıklama

Kaza yapan THY uçağı iddialarına ilişkin Hollanda'dan açıklama

21.01.2020 15:33 | Son Güncelleme

THY'ye ait Boeing 737-800 tipi uçağın Amsterdam'da Şubat 2009'da Schiphol Havalimanı'na inerken çakılmasıyla ilgili 'gerçeklerin saklandığı' iddialarını Hollanda Güvenlik Kurulu eski Başkanı reddetti.

Kaza yapan THY uçağı iddialarına ilişkin Hollanda'dan açıklama

Amsterdam'da Şubat 2009'da Schiphol Havalimanı'na inerken çakılan Boeing 737-800 tipi THY uçağı ile ilgili soruşturmayı yürüten Hollanda Güvenlik Kurulu'nun (OVV) eski başkanı Pieter van Vollenhoven, New York Times gazetesinde yer alan 'ABD makamlarını müdahalesi ile gerçekleri sakladıkları' iddiasını reddetti.

Van Vollenhoven, pilotlar da dahil 9 kişinin öldüğü, 120 kişinin de yaralandığı kaza ile ilgili araştırma sırasında sık sık baskı gördüklerini, ancak bundan etkilenmediklerini savundu.

Hollanda Kralı Willem - Alexander'in teyzesi Prenses Margriet ile evli olan Prof. Dr. van Vollenhoven, Hollanda Radyosu'nda (NOS Radio 1) iddialara yanıt verdi.

Amsterdam'da 25 Şubat 2009'da meydana gelen kazayı araştıran konsey üzerinde sık sık baskı uygulandığını söyleyen van Vollenhoven, "Her zaman eleştiri ve baskı vardı. Çünkü, gerçek sevilmiyor. Ama bunun hiçbir etkisi olmadı. Bağımsızlığımıza büyük önem veriyorduk" dedi.

Eski Hollanda Güvenlik Kurulu Başkanı, kazada sorumluluğun, Boeing firmasından çok, pilotlara yüklendiği iddiası ile ilgili olarak da, "Hem Boeing hem de Türk Hava Yolları tarafından altimetrelerle (yükseklik ölçen cihaz) ilgili sorun biliniyordu. Bu sorun daha önce iki uçuşta meydana gelmişti. Bu daha sonra otomatik sayaç kapatılarak çözüldü" diye konuştu

Hollandalı yetkiliye göre, bu şikâyetler, Boeing firması tarafından bir "güvenlik sorunu" olarak görülmedi ve bu yüzden de şirketin öncelikler listesinin üst sıralarında yer almadı.

NYT'NİN İDDİASI NEDİR?

Amerikan New York Times gazetesine göre, OVV raporunda THY'ye ait Boeing 737 - 800 NG tipi uçağın düşmesi nedeniyle, uçuş ekibi ve trafik kontrolü suçlandı. Boeing uçaklarında otomatik bir sistemin çalışmadığına ilişkin raporlar gözardı edildi.

New York Times'a göre, Boeing ve ABD Federal Havacılık Müfettişliği'nden gelen kişiler, OVV yetkililerini, uçak üreticisi firmanın hatalarını görmezden gelmeye ikna ettiler. Amerikan gazetesi, bu konuda ellerinde kanıtlar olduğunu bildirdi.

Düşen uçağın son modeli olan Boeing 737 Max'ın üretimi, Endonezya ve Etiyopya'da toplam 346 kişinin öldüğü iki kazanın ardından geçen yıl durdurulmuştu.

New York Times'ın ulaştığı, bazıları daha önceden gizli olan bulgular, Türk Hava Yolları kazasıyla son kazalar arasında paralellikler olduğunu gösteriyor.

Toplamda 346 kişinin öldüğü 737 Max kazalarına ilişkin soruşturmalarda, uçağın burnunun başarısız bir güvenlik sitemi tarafından aşağı itildiği belirlendi. Boeing, pilotların böyle bir soruna müdahale etmesine yardımcı olacak bilgileri vermedi.

UZMANLAR: PİLOTLAR BİLGİLENDİRİLMEDİ

Delft Teknik Üniversitesi havacılık uzmanı Joris Malkert de, kazalar arasındaki paraleleliğe vurgu yaptı. Her iki durumda da pilotların bilgisayara karşı savaştığını belirten Malkert, "Uçak oldukça otomatik. Bir şeyler ters gittiğinde, pilotların buna neyin sebep olduğunu bilmesi gerekir. Ama her iki olayda da, pilotlar bu bilgiye sahip değildi" dedi.

OVV tarafından THY uçağına ilişkin kazayı incelemek üzere görevlendirilen havacılık güvenliği uzmanı Dr. Sidney Dekker da, Boeing'in, 737 Max yazılımı konusunda pilotları hiçbir zaman uyarmadığını söyledi.

Hollandalı uzman, "Bir uçak üreticisi olarak, uçağa yeni bir sistem koyarsanız ve bunu pilotlara söylemezseniz herşey ters gidiyor demektir" görüşünü dile getirdi.

Amerikan gazetesi, güvenlik uzmanı Dr. Sidney Dekker'in Boeing'in hatalarına ilişkin raporunun da OVV tarafından yayımlanmadığını belirtti.

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THY Hollanda amsterdam

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