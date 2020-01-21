Kaza yapan THY uçağı iddialarına ilişkin Hollanda'dan açıklama

Amsterdam'da Şubat 2009'da Schiphol Havalimanı'na inerken çakılan Boeing 737-800 tipi THY uçağı ile ilgili soruşturmayı yürüten Hollanda Güvenlik Kurulu'nun (OVV) eski başkanı Pieter van Vollenhoven, New York Times gazetesinde yer alan 'ABD makamlarını müdahalesi ile gerçekleri sakladıkları' iddiasını reddetti.

Van Vollenhoven, pilotlar da dahil 9 kişinin öldüğü, 120 kişinin de yaralandığı kaza ile ilgili araştırma sırasında sık sık baskı gördüklerini, ancak bundan etkilenmediklerini savundu.

Hollanda Kralı Willem - Alexander'in teyzesi Prenses Margriet ile evli olan Prof. Dr. van Vollenhoven, Hollanda Radyosu'nda (NOS Radio 1) iddialara yanıt verdi.

Amsterdam'da 25 Şubat 2009'da meydana gelen kazayı araştıran konsey üzerinde sık sık baskı uygulandığını söyleyen van Vollenhoven, "Her zaman eleştiri ve baskı vardı. Çünkü, gerçek sevilmiyor. Ama bunun hiçbir etkisi olmadı. Bağımsızlığımıza büyük önem veriyorduk" dedi.

Eski Hollanda Güvenlik Kurulu Başkanı, kazada sorumluluğun, Boeing firmasından çok, pilotlara yüklendiği iddiası ile ilgili olarak da, "Hem Boeing hem de Türk Hava Yolları tarafından altimetrelerle (yükseklik ölçen cihaz) ilgili sorun biliniyordu. Bu sorun daha önce iki uçuşta meydana gelmişti. Bu daha sonra otomatik sayaç kapatılarak çözüldü" diye konuştu