2015'de eski erkek arkadaşı tarafından vurulmuştu! Mutlu Kaya 10 yıl sonra yürümeye başladı!

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde yaşayan ve bir televizyon kanalındaki ses yarışmasıyla tanınan Mutlu Kaya, 18 Mayıs 2015’te ayrıldığı erkek arkadaşı tarafından evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda başından vuruldu. Ağır yaralanan Kaya, uzun süre yoğun bakımda tedavi gördü.

10 YIL SÜREN MÜCADELENİN ARDINDAN DESTEKSİZ YÜRÜMEYE BAŞLADI

Konuşma ve yürüme yetisini kaybeden Kaya, İstanbul ve yurt dışında aldığı tedavilerle bir süre sonra konuşmaya ve destekle yürümeye başladı. 22 Mart 2020’de ablası Dilek Kaya’nın, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı tarafından öldürülmesiyle bir kez daha sarsılan Mutlu Kaya, 10 yıl süren mücadelenin ardından desteksiz yürümeye başladı. Kaya, 30 ile 100 adım arasında desteksiz şekilde yürüyebiliyor.

"TEK BAŞIMA BAZEN 100 ADIM ATABİLİYORUM"

Psikolojik durumuna göre attığı adım sayısının değiştiğini söyleyen Mutlu Kaya, “Bundan 10 yıl önce bir cani tarafından kafamdan vuruldum. Aylarca komada kaldım. Doktorlar öleceğimi, yaşamamın bir mucize olacağını söylüyordu. Hayata tutundum ama ölmedim. Sonrasında doktorlar çok güçlü olduğumu söylediler. Yıllardır tedavi olmak için çığlık attım ama kimse sesimi duymadı. Bazı sanatçılar kendilerini biliyor, bana umut olup tedavimi üstlenmediler. Yıllarca kimse el uzatmadı. Ama her zaman bir kahramanım vardı, ablam Songül Kaya. Hep yanımdaydı, elimden tuttu ve ‘başaracağız’ dedi. Sonunda başardım ve artık adım atabiliyorum. Tek başıma bazen 100 adım atabiliyorum, bazen de psikolojik olarak kötü hissettiğimde 20-50 adım atabiliyorum” dedi.

"ÖLEN ABLAM DİLEK KAYA’YA YÜRÜYEREK MEZARINA GELECEĞİME SÖZ VERDİM"

Ablası Dilek Kaya’ya yürüyerek mezarına gideceğine dair söz verdiğini anlatan Mutlu Kaya, “Ben yapabileceğim kadar yaptım. Asla mücadelemi bırakmayacağım ama çok iyi bir hastanede tedavi olmam gerekiyor. Doktorlar, ‘iyileşebilirsin’ diyor, bu bana umut oluyor. Ablama, mezarına yürüyerek gideceğime söz verdim. Futbolu çok seviyorum. Oshimen, Mauro İcardi ve İlkay Gündoğan’ı da çok seviyorum. İyileştiğimde gidip maçı izlemek istiyorum. Sürekli onları takip ediyorum” diye konuştu.

