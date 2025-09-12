KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Sağlık

2015'de eski erkek arkadaşı tarafından vurulmuştu! Mutlu Kaya 10 yıl sonra yürümeye başladı!

Diyarbakır’da 2015 yılında eski erkek arkadaşı tarafından başından vurularak ağır yaralanan ve uzun yıllar süren tedavi süreciyle yaşam mücadelesi veren Mutlu Kaya, büyük bir azim örneği göstererek 10 yılın ardından desteksiz yürümeye başladı. Televizyon ekranlarında katıldığı ses yarışmasıyla tanınan Kaya, yaşadığı fiziksel ve psikolojik zorluklara rağmen pes etmeyerek ayağa kalkmayı başardı.

2015'de eski erkek arkadaşı tarafından vurulmuştu! Mutlu Kaya 10 yıl sonra yürümeye başladı!

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde yaşayan ve bir televizyon kanalındaki ses yarışmasıyla tanınan Mutlu Kaya, 18 Mayıs 2015’te ayrıldığı erkek arkadaşı tarafından evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda başından vuruldu. Ağır yaralanan Kaya, uzun süre yoğun bakımda tedavi gördü.

2015 de eski erkek arkadaşı tarafından vurulmuştu! Mutlu Kaya 10 yıl sonra yürümeye başladı! 1

10 YIL SÜREN MÜCADELENİN ARDINDAN DESTEKSİZ YÜRÜMEYE BAŞLADI

Konuşma ve yürüme yetisini kaybeden Kaya, İstanbul ve yurt dışında aldığı tedavilerle bir süre sonra konuşmaya ve destekle yürümeye başladı. 22 Mart 2020’de ablası Dilek Kaya’nın, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı tarafından öldürülmesiyle bir kez daha sarsılan Mutlu Kaya, 10 yıl süren mücadelenin ardından desteksiz yürümeye başladı. Kaya, 30 ile 100 adım arasında desteksiz şekilde yürüyebiliyor.

2015 de eski erkek arkadaşı tarafından vurulmuştu! Mutlu Kaya 10 yıl sonra yürümeye başladı! 2

2015 de eski erkek arkadaşı tarafından vurulmuştu! Mutlu Kaya 10 yıl sonra yürümeye başladı! 3

"TEK BAŞIMA BAZEN 100 ADIM ATABİLİYORUM"

Psikolojik durumuna göre attığı adım sayısının değiştiğini söyleyen Mutlu Kaya, “Bundan 10 yıl önce bir cani tarafından kafamdan vuruldum. Aylarca komada kaldım. Doktorlar öleceğimi, yaşamamın bir mucize olacağını söylüyordu. Hayata tutundum ama ölmedim. Sonrasında doktorlar çok güçlü olduğumu söylediler. Yıllardır tedavi olmak için çığlık attım ama kimse sesimi duymadı. Bazı sanatçılar kendilerini biliyor, bana umut olup tedavimi üstlenmediler. Yıllarca kimse el uzatmadı. Ama her zaman bir kahramanım vardı, ablam Songül Kaya. Hep yanımdaydı, elimden tuttu ve ‘başaracağız’ dedi. Sonunda başardım ve artık adım atabiliyorum. Tek başıma bazen 100 adım atabiliyorum, bazen de psikolojik olarak kötü hissettiğimde 20-50 adım atabiliyorum” dedi.

2015 de eski erkek arkadaşı tarafından vurulmuştu! Mutlu Kaya 10 yıl sonra yürümeye başladı! 4

"ÖLEN ABLAM DİLEK KAYA’YA YÜRÜYEREK MEZARINA GELECEĞİME SÖZ VERDİM"

Ablası Dilek Kaya’ya yürüyerek mezarına gideceğine dair söz verdiğini anlatan Mutlu Kaya, “Ben yapabileceğim kadar yaptım. Asla mücadelemi bırakmayacağım ama çok iyi bir hastanede tedavi olmam gerekiyor. Doktorlar, ‘iyileşebilirsin’ diyor, bu bana umut oluyor. Ablama, mezarına yürüyerek gideceğime söz verdim. Futbolu çok seviyorum. Oshimen, Mauro İcardi ve İlkay Gündoğan’ı da çok seviyorum. İyileştiğimde gidip maçı izlemek istiyorum. Sürekli onları takip ediyorum” diye konuştu.

2015 de eski erkek arkadaşı tarafından vurulmuştu! Mutlu Kaya 10 yıl sonra yürümeye başladı! 5

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu görüntüler sosyal medyada çok konuşulduBu görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu
7 yıldır yürüyemeyen kadın 9 günde sağlığına kavuştu!7 yıldır yürüyemeyen kadın 9 günde sağlığına kavuştu!

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Mutlu Kaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.