2016 DDoS saldırılarını düzenleyen kişi tahmin edilenden de küçük çıktı

Dünyanın en büyük web sitelerini adeta devre dışı bırakan 2016 DDoS saldırısı ile ilgili uzun yıllar geçmesine rağmen net sonuçlar elde edilemedi. Twitter, Amazon, Xbox Live, PSN, PayPal, Spotify, Pinterest ve Reddit gibi sayısız web sitesi büyük bir çöküş yaşadı.

Devasa web sitelerine DNS hizmetleri sunan Dyn isimli bir şirket, bugüne kadar herhangi bir sorun yaşamamıştı. Ancak 2016 yılında bazı hackerlar çok büyük bir saldırı düzenleyerek tüm sistemin çökmesine neden oldu. Zaten o tarihten sonra siber güvenlik konusu çok daha güçlü bir şekilde gündeme geldi.

FBI tarafından yapılan kapsamlı araştırmalar ne yazık ki net bir sonuç ortaya çıkarmadı. Ayrıca uzun bir süre internet hizmetlerinden uzak kalan web siteleri korunmasız hale geldi.

İŞTE SALDIRILARIN ARKASINDAKİ İSİM

Tüm bunlar üzerine araştırmalarını devam ettiren FBI, ilginç sonuçlarla karşılaştı. Anonymous ve New World Hackers gibi gruplar her ne kadar bu saldırıları üstlense bile yine de onların yaptığına dair herhangi bir kanıt bulunamadı. Şimdi ise bu saldırıları 18 yaşından daha küçük bir çocuğun yaptığı ortaya çıktı. Elbette yalnız değildi. Ancak takımın beyninin o olduğu söylenebilir.