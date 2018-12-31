2019'a dikkat! Bu olaylar meydana gelecek

Antalya Saklıkent'teki Bakırlıtepe'de kurulu TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG), 2019'un önemli gök olaylarını derledi.

AA muhabirin 2019 Gök Olayları Yıllığı'ndan yaptığı derlemeye göre, yılın ilk önemli gök olayı 5-6 Ocak 2019 tarihindeki "parçalı Güneş tutulması." Türkiye'den gözlenemeyecek olan tutulma genel zaman ile 23.34-03.48 saatlerinde gerçekleşecek. Güneş'in en fazla yüzde 71'inin örtüleceği tutulma, Asya'nın kuzeydoğusu ve Alaska'nın bazı bölgelerinden gözlenebilecek.

Yılın ikinci önemli gök olayı ise 21 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşecek. Bu kez "tam Ay tutulması" olacak. Genel zaman ile 03.33-06.50 saatlerinde gerçekleşecek tutulmanın tamamı Kuzey ve Güney Amerika'dan izlenebilecek. Tutulma başladığında Türkiye'de Ay batmaya yakın olduğundan gözlenmesi mümkün olmayacak.

2 TEMMUZ'DA TAM GÜNEŞ TUTULMASI

2 Temmuz 2019'da yılın ikinci Güneş tutulması, "tam Güneş tutulması" yaşanacak. Genel zaman ile 18.01-20.44 saatlerinde gerçekleşecek bu tutulma da Türkiye'den gözlenemeyecek.