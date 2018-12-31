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2019'a dikkat! Bu olaylar meydana gelecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 18:38 | Son Güncelleme

2019'da üç Güneş, iki Ay tutulması bekleniyor. Türkiye'den sadece parçalı Ay tutulması gözlenebilecek.

2019'a dikkat! Bu olaylar meydana gelecek

Antalya Saklıkent'teki Bakırlıtepe'de kurulu TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG), 2019'un önemli gök olaylarını derledi.

AA muhabirin 2019 Gök Olayları Yıllığı'ndan yaptığı derlemeye göre, yılın ilk önemli gök olayı 5-6 Ocak 2019 tarihindeki "parçalı Güneş tutulması." Türkiye'den gözlenemeyecek olan tutulma genel zaman ile 23.34-03.48 saatlerinde gerçekleşecek. Güneş'in en fazla yüzde 71'inin örtüleceği tutulma, Asya'nın kuzeydoğusu ve Alaska'nın bazı bölgelerinden gözlenebilecek.

Yılın ikinci önemli gök olayı ise 21 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşecek. Bu kez "tam Ay tutulması" olacak. Genel zaman ile 03.33-06.50 saatlerinde gerçekleşecek tutulmanın tamamı Kuzey ve Güney Amerika'dan izlenebilecek. Tutulma başladığında Türkiye'de Ay batmaya yakın olduğundan gözlenmesi mümkün olmayacak.

2 TEMMUZ'DA TAM GÜNEŞ TUTULMASI

2 Temmuz 2019'da yılın ikinci Güneş tutulması, "tam Güneş tutulması" yaşanacak. Genel zaman ile 18.01-20.44 saatlerinde gerçekleşecek bu tutulma da Türkiye'den gözlenemeyecek.

Pasifik Okyanusu ve Güney Amerika'nın güneyinden gözlenebilecek olan bu tutulma, Ay'ın Dünya'ya nispeten yakın olması dolayısıyla, uzun tutulmalardan biri olacak ve yaklaşık 4,5 dakika sürecek.

16-17 Temmuz 2019 tarihinde "parçalı Ay tutulması" gerçekleşecek. Tamamı Türkiye'den gözlenebilecek bu tutulma Türkiye saati ile 21.43-03.18 saatlerinde gerçekleşecek. Saat 00.31'de, tutulma ortasında Ay'ın yaklaşık yüzde 65'lik bölümü Dünya'nın gölgesinde kalacak.

26 Aralık 2019 tarihinde "halkalı Güneş tutulması" olacak. Türkiye'den görülemeyecek bu tutulma genel zaman ile 03.34-07.01 saatlerinde gerçekleşecek. Suudi Arabistan, Hindistan'ın güneyi, Sumatra, Borneo ve Filipinler'den görülebilecek. Bu tutulma Güneş'in yüzde 97'sini örtecek.

MERKÜR, GÜNEŞ'İN ÖNÜNDEN GEÇECEK

Bu arada, 11 Kasım 2019 tarihinde Merkür, Güneş'in önünden geçecek. Türkiye'de öğleden sonra başlayacak ve kısmen gözlemlenebilecek.

Bir teleskop ya da dürbünle bile bakıldığında Merkür, Güneş diskinin önünde ancak siyah bir nokta gibi görünecek. İllere göre geçişin başlangıç zamanı farklılık gösterecek. Geçiş, Ankara'da 15.40'da başlayacak.

GÖKTAŞI YAĞMURLARI

Bu yıl yine yılın belli dönemlerinde göktaşı yağmurları gerçekleşecek. İlk göktaşı yağmuru 3-4 Ocak tarihlerinde Quadrantid (Dörtlük) ve 22-23 Nisan tarihlerinde Lyrid (Lir) göktaşı yağmurlarında gökyüzünde saatte 20-40 meteor görülebilecek.

4-5 Mayıs tarihlerinde Eta Aquarid (Eta Kova), 27-28 Temmuz'da Delta Aquarid (Delta Kova), 12-13 Ağustos'ta Perseid (Perse), 20-21 Ekim'de Orionid (Avcı), 17-18 Kasım'da Leonid (Aslan), 13-14 Aralık'ta da Geminid (İkizler) göktaşı yağmuru olacak. Söz konusu göktaşı yağmurlarında saatte 15 ila 120 yıldız kayması olarak da tabir edilen meteor görülebilecek.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
bizim başımız zaten belada daha ne olsun
allah selamet versin ne diyelim
neye dikkat edeceğiz
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