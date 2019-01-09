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2019'da makyaj modası nasıl değişecek? Hayatımıza Kim Kardashian soktu ama bu yıl kimse kullanmayacak

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 09.01.2019 12:16 | Son Güncelleme

Artık hepimiz Kim Kardashian gibi kontür uygulamayı, en iyi kırmızı ruj tonunu ve aynaya bakmadan eyeliner sürmeyi biliyoruz. Ancak bu meziyetler 2019'da işe yaramayacak çünkü bu yıl başka eğilimler trend olacak. İşte yeni yılda hangi ustalık kurallarının uygulanacağını anlatan makyaj görünümleri.

2019'da makyaj modası nasıl değişecek? Hayatımıza Kim Kardashian soktu ama bu yıl kimse kullanmayacak

YÜZ KONTÜRLEME YERİNE ALLIK

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Sevin ya da sevmeyin ama yüz kontürlemenin Kim Kardashian sayesinde hayatımıza girdiği bir gerçek. Yüzü makyajla inceltme ve şekil verme Kim Kardashian’ın en önem verdiği makyaj uygulama teknikleri arasında yer alıyor. Ünlü yıldız doğru kontür ile yüzünüzün en dikkat çekici hatlarını ortaya çıkartırken kusurlarınızı da mükemmel bir şekilde kapatabileceğinizi söylüyor. Ancak bu uygulama teknikleri artık geride kalmışa benziyor çünkü güzellik uzmanları 2019 yılında allık kullanılacağını söylüyor. Yani tüm yanağı kaplayacak olan allıklar şimdilik yüz şekilenndirme yerine geçecek.

MAKYAJ OLMADAN MAKYAJ

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Bir sonraki değişiklik dokularda olacak. Yeni yılda, yoğun makyaj temelleri yarı saydamlarla değiştirilecek. 2019 sloganı “Daha doğal bir yüz!” Ve gerçekten heyecan verici. Görünmez makyaj iyi ve sağlıklı bir cilt gerektirir, bu yüzden cilt bakım ürünleri daha fazla ön plana çıkacak. Gözleri daha anlamlı kılmak için makyaj sanatçıları küçük bir numara kullanıyor. Cilt renginden daha koyu bir kapatıcı seçip göz kapaklarına uyguluyorlar.

DUDAK BÜYÜTME YOK

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Dudakların şekli 2019'da gerçek bir devrime girecek. Bu yıl doğal olmanın yanlış bir yanı olmadığı ve doğal güzelliğin ortaya çıkacağı bir yıl olacak. Bu yıl dolgu yerine ombre dudaklar trend olacak. Ombre dudak makyajı, iki farklı renk ile yapılan dudak gölgeleme işlemidir.

Ombre dudak makyajı yapımı:

  • Koyu renk dudak kalemi ile üst ve alt dudak çizgisini belirginleştirin.
  • Bu çerçevenin içine koyu dudak kaleminizle boyayın.
  • Dudağınızın iç kısmına açık renkli rujunuzu sürün.
  • İki rengin birleştiği noktayı parmağınızla hafifçe ovuşturun.

CİLTTE FARK EDİLMEYEN HAFİF BİR IŞILTI

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2018 yılı highlighter kullanımının aşırı kullanıldığı bir seneydi. Bu yıl ise daha doğal ve cildin daha sağlıklı görülebileceği doğal görünümler trend olacak.

PARLAK GÖZ MAKYAJI YERİNE MAT GÖLGELER

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2018 yılında moda olan parlak göz makyajı yerini daha mat gölgelere bırakıyor.

INSTAGRAM MAKYAJI YERİNE GÜNDELİK MAKYAJ

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Yüz özelliklerini vurgulamak için kesin ve sert çizgiler çizmenize gerek yok çünkü bu moda da geride kaldı. Makyaj sanatçıları doğal makyajı ön plana çıkararak güven duygusunun ön plana çıkarılmasını hedefliyorlar.

KAHVERENGİ RUJ ÖN PLANA ÇIKIYOR

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90'lı yıllarda popüler olan kahverengi ruj, tekrar moda olarak şarap ve pembe tonlarını geride bırakıyor. Tıpkı kırmızı rujlarda olduğu gibi, yüz tonunuza uygun rengi bulmak zorundasınız.

ALT KİRPİK ÇİZGİSİNİ BOYAMAK TEKRAR MODA OLACAK

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Birçoğumuz kozmetik pazarlarının sadece siyah, kahverengi ve gri eyeliner olduğu zamanları hatırlıyoruz. Şimdi çeşitli kozmetik markalarının koleksiyonları gökkuşağının bütün renklerine sahip ve beyaz veya bej renkli bir göz kalemi neredeyse her kozmetik çantasında bulunuyor. Alt kirpik çizgisinin siyah ya da kahverengi bir kalemle vurgulanması moda olacak.

BONUS: PARTİ MAKYAJI

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Parti makyajının bir ana kuralı olacak - yüzün doğal kalması. Dudak ise parlayacak. Tabii ki, bu makyajın rahatlığı tartışmalı, ancak görünüş kesinlikle etkileyici olacak.


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