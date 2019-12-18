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2019 Kuala Lumpur Zirvesi'nin açılışı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 20:04 | Son Güncelleme

Zirvenin açılışını yapan Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, toplantının içeriğine yönelik basını ve katılımcıları bilgilendirdi

2019 Kuala Lumpur Zirvesi'nin açılışı yapıldı

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen 2019 Kuala Lumpur Zirvesi'nin açılışı yapıldı.

Kuala Lumpur Konferans Merkezi'nde zirvenin açılışını gerçekleştiren Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, zirvenin içeriğine dair basını ve katılımcıları bilgilendirdi.

Mahathir, dünya Müslümanlarının kalkınmasını sağlamak için bu toplantıyı organize ettiklerini belirterek, "Umarız bu zirvenin sonunda daha büyük şeyler yapılmasını hızlandıracak inisiyatifler ortaya çıkacaktır." dedi.

İslam aleminin "İslamofobi" ile başa çıkması gerektiğinin altını çizen Mahathir, "Eksikliklerimizi ve kendimizi İslam düşmanlarına karşı korumak için gayrimüslimlere bağımlı olmamız gerçeğini tartışmanın yollarını bulmalıyız." şeklinde konuştu.

- "İslam, gayrimüslimlerle barış içinde yaşamayı öğütlemektedir"

Mahathir, bu zirvede gerçek İslam'ın ne olduğu mesajına ağırlık verileceğini belirterek, "Bizim fikrimize göre İslam, gayrimüslimlerle barış içinde yaşamayı, birlikte çalışmayı ve uyum içinde olmayı öğütlemektedir." ifadelerini kullandı.

2019 Kuala Lumpur Zirvesi'nin ikinci gününde katılımcı ülkelerin liderleri konuşma yapacak.

Bu kapsamda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, katılımcılara hitap edecek.

Zirvede AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal ve Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi gibi isimlerin de konuşma yapması bekleniyor.

- 2019 Kuala Lumpur Zirvesi

Çok sayıda Müslüman düşünür, yazar, akademisyen, lider ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi Kuala Lumpur Zirvesi'nde 7 ana konu üzerinde fikir alışverişinde bulunacak.

Zirvenin ana konuları "Barış, Güvenlik ve Savunma", "Adalet ve Özgürlük", "Kalkınma ve Egemenlik", "Ticaret ve Yatırım", "Teknoloji ve İnternet Yönetimi", "Kültür ve Kimlik" ve "Doğruluk ve İyi Yönetim" olacak.

Bu çerçevede zirve, İslam medeniyetinin dirilmesi, Müslüman aleminin sorunlarına çözüm üretilmesi, Müslüman toplumların kalkınmasına katkı sağlanması ve İslam dünyasının liderleri, entelektüelleri ile düşünürleri arasında iletişim ağı kurulması olmak üzere 4 hedefe odaklanacak.

Filistin, Suriye, Arakan, Keşmir ve Doğu Türkistan gibi İslam alemini yakından ilgilendiren bölgesel ve etnik sorunlar da zirvenin gündem maddelerinden olacak.

2019 Kuala Lumpur Zirvesi'nin açılışı yapıldı

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Katar Kuala Lumpur Zirvesi 2019 Mahathir Muhammed Malezya Türkiye

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