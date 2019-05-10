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2019-MSÜ değerlendirme raporu yayımlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 15:37 | Son Güncelleme

ÖSYM tarafından sınavlara yönelik detaylı analizlerin yapıldığı değerlendirme raporlarının 14'üncüsünde Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2019-MSÜ) sonuçları ele alındı - Okul bazında en fazla katılımın Anadolu Liselerinden (yüzde 34,36) gerçekleştiği 2019 MSÜ'de adayların en yüksek başarı gösterdikleri test 24,03 ile Türkçe, en düşük başarı gösterdikleri test ise 4,57 ile Fen Bilimleri oldu - Sınavı geçerli 372 bin 313 adaydan 3 bin 59'unun (yüzde 1) Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puanı bulunmadığı için puanları hesaplanmadı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca sınavlara yönelik detaylı analizlerin yapıldığı değerlendirme raporlarının 14'üncüsünde Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2019-MSÜ) sonuçları ele alındı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan rapora göre, 2019 MSÜ sınavına 381 bin 230 adayın başvurduğu, 372 bin 451'inin sınava girdiği, 372 bin 313 adayın sınavının geçerli kabul edildiği belirtildi.

Yüzde 67'si erkek, yüzde 33'ü kadınların başvurduğu sınava, okul bazında en fazla katılımın Anadolu Liselerinden (yüzde 34,36) olduğu belirlendi.

Toplam 120 sorunun sorulduğu ve 135 dakika verilen sınavda; Türkçe (40 soru), Sosyal Bilimler (20 soru), Temel Matematik (40 soru) ve Fen Bilimleri (20 soru) testleri uygulandı.

Testlerden elde edilen doğru cevap sayısı ortalamaları incelendiğinde, adayların en yüksek başarı gösterdikleri testin 24,03 ile Türkçe, en düşük başarı gösterdiklerinin ise 4,57 ile Fen Bilimleri olduğu saptandı. Sosyal Bilimler testinin ortalaması 6,51, Temel Matematik testinin ortalaması da ise 9,70 olarak belirlendi.

Adayların MSÜ puanlarının hesaplanabilmesi için Türkçe veya Temel Matematik testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekirken, sınavı geçerli 372 bin 313 adaydan 3 bin 59'unun (yüzde 1) Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puanı bulunmadığı için puanları hesaplanmadı.

Sayısal, eşit ağırlık, sözel ve genel olmak üzere dört ayrı puan türünde hesaplanan MSÜ puanlarına yönelik değerlendirmelere göre, MSÜ Genel (MSÜ-GN) puan türünde adayların 6 bin 233'ü (yüzde 1,69) 150'nin altında, 35 bin 33'ü (yüzde 9,49) 150-180 aralığında, 327 bin 988'i ise (yüzde 88,82) 180'in üzerinde puan aldı.

180'in üzerinde puan alma oranı açısından adayların en yüksek başarı gösterdiği puan türü MSÜ Sözel (yüzde 91,37), en düşük başarı gösterdiği puan türü ise MSÜ-EA (eşit ağırlık-yüzde 88,73) oldu.

Puan aralığı gruplarına göre adayların dağılımı incelendiğinde MSÜ-GN puan türünde adayların yüzde 21,71'inin 100-199, yüzde 55,87'sinin 200-299, yüzde 18,45'inin 300-399 ve yüzde 3,97'sinin 400-500 aralığında bulunduğu görüldü.

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