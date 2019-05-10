2019-MSÜ değerlendirme raporu yayımlandı

Testlerden elde edilen doğru cevap sayısı ortalamaları incelendiğinde, adayların en yüksek başarı gösterdikleri testin 24,03 ile Türkçe, en düşük başarı gösterdiklerinin ise 4,57 ile Fen Bilimleri olduğu saptandı. Sosyal Bilimler testinin ortalaması 6,51, Temel Matematik testinin ortalaması da ise 9,70 olarak belirlendi.

ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan rapora göre, 2019 MSÜ sınavına 381 bin 230 adayın başvurduğu, 372 bin 451'inin sınava girdiği, 372 bin 313 adayın sınavının geçerli kabul edildiği belirtildi.

Adayların MSÜ puanlarının hesaplanabilmesi için Türkçe veya Temel Matematik testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekirken, sınavı geçerli 372 bin 313 adaydan 3 bin 59'unun (yüzde 1) Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puanı bulunmadığı için puanları hesaplanmadı.

Sayısal, eşit ağırlık, sözel ve genel olmak üzere dört ayrı puan türünde hesaplanan MSÜ puanlarına yönelik değerlendirmelere göre, MSÜ Genel (MSÜ-GN) puan türünde adayların 6 bin 233'ü (yüzde 1,69) 150'nin altında, 35 bin 33'ü (yüzde 9,49) 150-180 aralığında, 327 bin 988'i ise (yüzde 88,82) 180'in üzerinde puan aldı.

180'in üzerinde puan alma oranı açısından adayların en yüksek başarı gösterdiği puan türü MSÜ Sözel (yüzde 91,37), en düşük başarı gösterdiği puan türü ise MSÜ-EA (eşit ağırlık-yüzde 88,73) oldu.

Puan aralığı gruplarına göre adayların dağılımı incelendiğinde MSÜ-GN puan türünde adayların yüzde 21,71'inin 100-199, yüzde 55,87'sinin 200-299, yüzde 18,45'inin 300-399 ve yüzde 3,97'sinin 400-500 aralığında bulunduğu görüldü.

