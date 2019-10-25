2019 PMYO sınav sonuçları açıklandı! PMYO sınav sonuçları sorgulama ekranı

2019 Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) sınav sonuçları açıklandı. Bu yıl 2.250 erkek, 250 kadın olmak üzere toplam 2.500 polisin alınacağı 2019 PMYO sınav sonuçları, Polis Akademisini'nin www.pa.edu.tr internet adresi üzerinden yayınlandı. Polis olmak isteyen ve sınava giren vatandaşlar 2019 PMYO sınav sonuçları sorgulama ekranına ulaşmaya çalışıyor.

POLİS AKADEMİSİ'NDEN AÇIKLAMA



Polis Akademisi'nin internet adresinden yapılan açıklamada şu açıklamaya yer verildi:

2019 yılı PMYO Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.

Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir.

2019 PMYO SONAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI



