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2019 yerel seçimleri

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 17:28 | Son Güncelleme

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş: - "Durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz"

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, durmadan çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Taş, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni geride bıraktıklarını belirterek, Antalya'da artan Cumhur İttifakı oylarına dikkati çekti.

Seçimlerin demokrasi şöleni içinde geçtiğini kaydeden Taş, "Kazanan Cumhur İttifakımız olmuştur. Antalya'da geçtiğimiz yıl 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak aldığımız yüzde 42,82'lik oyu bu seçimde artırarak yüzde 46,26'ya çıkardık. Antalya'da ve Türkiye genelinde aldığımız oy oranları partimiz ve Cumhur İttifakı için son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.

Milletin hizmetkarı AK Parti'nin iktidar partisi olarak 2023 hedeflerine emin adımlarla yürüyeceğini belirten Taş, iktidarın 4,5 yıl daha Antalya ve Türkiye'ye hizmetin en iyisini kazandırmaya devam edeceğini vurguladı.

AK Parti teşkilatları olarak durmadan çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Taş, şunları kaydetti:

"Antalya'da yerel seçim kampanyamız boyunca her zaman sahada olan başta teşkilat mensuplarımız ve gönüllülerimiz olmak üzere değerli bakanlarımıza, tüm milletvekillerimize, Cumhur İttifakı adaylarımıza, ilçe başkanlarımıza, Cumhur İttifakı olarak beraber yürüdüğümüz Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatına ve çok kıymetli hemşehrilerimize canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum.

Durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz."

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2019 yerel seçimleri AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Etem Taş Antalya

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