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2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.11.2018 11:59 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesinin görüşmelerine başlandı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2019 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in başkanlığında toplandı.

Toplantının başında söz alan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Plan ve Bütçe Komisyonunda milletin bütçesinin görüşüldüğünü, Meclis adına denetim faaliyetini ise Sayıştayın yürüttüğünü belirtti.

Bütçenin görüşüldüğü dönemde Sayıştayın Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Fikret Çöker'in görevinden alındığını ifade eden Paylan, "Yaklaşık 10 gündür tüm Türkiye Sayıştayın denetim raporlarını konuşuyor. Çünkü 2017'ye dair bulguları Sayıştay raporlarından öğrendik. Belli ki birileri bakanlıklar ve diğer kurumlardaki bulgulardan rahatsız olmuş. Bu görevden alma niçin oldu? Bunu buradan sorgulamalıyız." dedi.

Bunun üzerine Komisyon Başkanı Bilgiç, Paylan'a "Papatya falı açıyorsunuz. Sayıştayın kendi içindeki tasarrufunu burada tartışmanın bir anlamı yok. Yapılan değişiklikler Plan ve Bütçe Komisyonunun konusu değil. Sayıştay üyelerini Meclis seçiyor ama müdahale Meclise ait değil. Siz yargıya müdahale etmeye çalışıyorsunuz." karşılığını verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da bütçe denetiminin yapıldığı günlerde Sayıştaydan bir tasarrufun olduğunu ancak Bilgiç'in komisyon üyelerine konuşma fırsatı vermediğini ileri sürdü. Bekaroğlu, "Denetim yapılırken Sayıştaydan bir tasarruf oluyor. Konuşma fırsatı vermiyorsunuz. Bir de uzun sopa verelim kafamıza kafamıza vurun." diye tepki gösterdi.

Tartışmaların sona ermesinin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığının 2019 yılı bütçesini sunmaya başladı.

Komisyonda Gençlik ve Spor Bakanlığının yanı sıra Spor Genel Müdürlüğü, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığının 2019 yılı bütçeleri de ele alınacak.

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