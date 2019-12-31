2019 yılının en güzel uzay fotoğrafları

Uzay bilimine ilişkin 2020 yılı yeniliklerin, keşiflerin yaşanabileceği bir yıl olacak. Ama geçtiğimiz 2019 yılı da Güneş Sistemi'nden yeryüzüne çok güzel görüntülerin yansıdığı bir yıl oldu. En güçlü teleskoplarımız, Evren'in göz kamaştırıcı bölgelerini görüntüledi. BBC'nin Bilim Editörü Paul Rincon 2019'un en iyi uzay fotoğraflarını derledi. Bulutların üstünde Nasa'nın uzay aracı Juno, devasa gezegen Jüpiter'in yörüngesine girdiği 2016 yılından bu yana büyüleyici fotoğraflar gönderiyor. Jüpiter'in bu renkleri iç içe geçen görüntüsü ebru sanatını anımsatıyor. Bu görüntü, uzay aracının 29 Mayıs'ta çektiği dört farklı fotoğrafın birleştirilmesiyle oluştu. NASA'nın Juno uzay aracından Jüpiter'in 'büyüleyici' fotoğrafları Fotoğraflar çekildiğinde Juno, bu bulutlara 18 bin 600 km ila 8 bin 600km arasında yaklaşıyordu. Yukarıdaki fotoğraf, Jüpiter'deki jet akımı içinde dalgalanan bulutları gösteriyor. Kardan adam Nasa'nın New Horizons uzay aracı, 2015'te Plüton'a ilk uçuşu yaptıktan sonra ikinci görevi olan, Neptün'ün yörüngesi dışındaki Kuiper Kuşağı'na gönderildi. Kuşakta binlerce ilkel buzlu cisimler var. Bu nesneler Güneş Sistemi'mizin ilk oluşumuna dair işaretler barındırıyor.

Bilim insanları, 2014'te keşfedilen iki yumru görünümündeki MU 69 adlı gök cismine daha sonra Ultime Thule ve sonunda "Arrokoth" adı verdi. Bir uzay aracının ziyaret ettiği en uzak nesne olarak kayda geçen 2014 MU 69'nun fotoğrafı, New Horizons tarafından Ocak 2019'da görüntülendi. Arrokoth, Dünya'dan yaklaşık 6.44 milyar km uzakta, Neptün ile cüce gezegen Plüton arasındaki astreoid kuşaında yer alıyor. Yüzeyindeki kırmızımsı renk, kozmik ışınların organik bileşiminden kaynaklanıyor. Yıldızlı havai fişekler Eta Carinae, Karina takımyıldızı içinde yaklaşık 7 bin 500 ışık yılı uzaklıkta bulunan bir yıldız sistemi. En az iki yıldızdan oluşan sistemim bolometrik aydınlatma gücü Güneş'in 5 milyon katıdır. Yıldızlardan birinin saldığı sıcak gaz genişleyip bir çift balon lobuna dönüşmüştü. On yıllar boyunca gökbilimciler yıldızın yok olmanın eşiğinde oluduğunu ve patlayıp süpernova yaşanacağını düşünüyordu. Yıldız sisteminin havai fişekleri andıran görüntüsü bu sene çıktı. Görüntüler, Hubble Uzay Teleskopu'nun Geniş Alan Kamerası WFC3 tarafından çekildi.

Mar**slı selfi** Nasa'nın Curiosity adlı uzay keşif aracı, 2012'den bu yana Gale Krateri'ni inceliyor. Robot, Mount Sharp'ın (Keskin Dağ'ın) eteklerini keşfederken bu 'selfie'yi çekti. Mars'taki esrarengiz dağın sırrı çözüldü Alanda kazılarak elde edilen iyi kaya örneği kil minerallerinin oranının da ne kadar yüksek olduğunu gösterdi. Kil genellikle suyun bulunduğu yerlerde varolabiliyor. Su da hayat anlamına geliyor. Önceden elde edilen kanıtlar Gale Krateri içinde bir zamanlar su bulunduğunu ve göl olduğunu gösteriyor. NASA'dan bugüne kadarki en detaylı Mars fotoğrafları Ay'ın uzak tarafları 3 Ocak 2019'da Çin'in Chang'e-4 uzay aracı Ay'ın uzak tarafları, güney kutbundaki Aitken havzasını incelemek üzere "karanlık yüz" olarak bilinen bölgeye başarı ile iniş yaptı. İnişten birkaç gün sonra robotun kameraları ve araç birbilerinin fotoğraflarını çekmeye ayarlandı. Çin uzay aracı, Ay'ın karanlık yüzüne başarı ile iniş yaptı Uzay aracında kameralar, Ay'ın yüzeyini incelemek için bir radar, minerallerin tespit edilebilmesi için bir spektrometre ve mini biyosferde bitki yetiştirilebilmesi için canlı deney araçları vardı. Çinli bilim insanları Mayıs ayında Chang'e-4'ün, Ay'ın uzak taraflarındaki kraterin kökenine dair bilgiler gönderdiğini teyit etti.