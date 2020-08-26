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2020-2021 üniversite yüksek lisans ve doktora ilanları yayınlandı mı?

EĞİTİM HABERLERİ  | 26.08.2020 15:56 | Son Güncelleme

2020-2021 akademik yılında yüksek lisans ve doktorasını tamamlamak isteyen adaylar, yüksek lisans ve doktora ilanları yayınlandı mı araştırıyor. 59 tane üniversiteden bugün müjdeli haber geldi. Üniversiteler yüksek lisans ve doktora ilanlarını yayınladı.

2020-2021 üniversite yüksek lisans ve doktora ilanları yayınlandı mı?

2020-2021 akademik yılında yüksek lisans ve doktora yapmak için bekleyen adaylara 59 üniversiteden başvuru ilanı haberi geldi. Yüksek lisans yapmak için üniversitelerden gelecek ilanı bekleyen adaylar, üniversiteler yüksek lisans alımına başladı mı araştırması yapıyordu. Adaylar için 59 farklı üniversitenin yüksek lisans ilanları yayınlandı.

2020-2021 YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA İLANLARI YAYINLANDI MI?

2020-2021 akademik yılında yüksek lisans ve doktorasını tamamlamak isteyen adaylar, yüksek lisans ve doktora ilanları yayınlandı mı araştırıyor. 59 tane üniversiteden bugün müjdeli haber geldi. Üniversiteler yüksek lisans ve doktora ilanlarını yayınladı.
Doktora ilanları ne zaman yayınlanacak merak eden adaylara 59 üniversiteden doktora ilanı geldi. Yükseköğretim kurumlarının yayınladığı yüksek lisans ve doktora öğrenci alımları ilanlarda belirtilen tarihlerde başlayacak. Baz üniversitelerde doktora ve yüksek lisans alımları başlamadı.


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