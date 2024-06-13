HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Alkollü araç kullanıp kaza yaptı! Basın mensubunun üzerine yürüyüp, tehdit etti

Alkollü araç kullanıp kaza yaptı! Basın mensubunun üzerine yürüyüp, tehdit etti

13.06.2024 19:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da alkollü olarak kullanıp kaza yapan sürücü ortalığı karıştırdı. Otomobille bir başka otomobile çarparak kazaya karışan alkollü sürücü olay yerinde görüntü almak isteyen basın mensubunun önce telefonunu aldı, sonra da darp etmek için arkasından koşup tehditler savurdu. Saldırı anı ve tüm o anlar kameralara anbean yansıdı. İşte detaylar...

Alkollü araç kullanıp kaza yaptı! Basın mensubunun üzerine yürüyüp, tehdit etti

Alkollü araç kullanıp kaza yapan kadın sürücü sinirini basın mensuplarından çıkarttı. Kaza, Kılıçaslan Mahallesi Bediüzzaman Bulvarı ile Selçuk Bulvarı kavşağında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, alkollü olarak direksiyon başına geçip otomobille trafiğe çıkan A.B.A. (26) isimli kadın sürücü, kavşakta Veyis M. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

AW227124_07

Kaza sonucu şans eseri her iki araçta da yaralanan olmazken otomobillerde büyük çapta maddi hasar oluştu. Alkollü kadının kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan şahıs kaza sonrası aracı kendisinin kullandığını iddia ederek polis ekiplerini yanıltmaya çalıştı. Polis memurları kent güvenliği kameralarında inceleme yaparak aracı erkek şahsın değil yanında bulunan A.B.A. isimli kadının kullandığını tespit etti.

MUHABİRİN GÖRÜNTÜ ALDIĞI TELEFONU ELİNDEN KAPTI!

Bunun üzerine kadının yanına giden polis ekipleri kadına alkol metre uzatarak alkol kontrolü yapmak istedi. Kendisine uzatılan alkol metreye üflediği sırada görüntü almak isteyen İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirini fark eden kadın sürücü muhabirin görüntü aldığı telefonunu elinden kaparak aldı.

AW227124_10

Bir süre aldığı telefonu vermeyen kadın sürücü basın mensuplarına küfürler yağdırarak daha sonra telefonu basın mensubuna geri iade etti. Basın mensuplarına küfür yağdırmaya devam eden alkollü kadın sürücü basın mensubunu darp etmek için üzerine yürüdü.

AW227124_12

Gazetecinin kaçması üzerine arkasından kovalayan kadın bu kez de gazeteciye tehdit ve küfürler savurdu. Polis ekiplerince sakinleştirilmeye çalışılan kadın oturtulduğu bir kafe masasında eline geçirdiği her şeyi gazetecilerin üzerine atarak, “Çekmesin, babam görürse keser beni” dedi. Kadın sürücünün kullandığı araçta bulunan erkek şahıs ise basın mensuplarına önce “Çekmeyin” dedi sonrasında ise kazaya karıştıkları araca tekme atarak, “Çek şurayı da çek” diye aracın farını parçaladı. Sonra da basın mensuplarına “İşini yap” diye defalarca bağıran şahıs, polis ekiplerince uzaklaştırıldı. Tüm bu yaşananlar gazeteci ve vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından anbean görüntülendi. Kadın sürücünün yapılan alkol kontrolünde 0.98 promil alkollü olduğu tespit edilirken alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL para cezası kesilerek ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

AW227124_11

Kazaya karışan diğer araç sürücüsü Veyis M. ise, “Ben buradan direkt geliyordum. Buradan süratli bir şekilde gelip vurdu. Aracı kadın kullanıyordu” dedi. Alkollü kadın sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülerek olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bodrum'da bayram başlamadan trafik başladı!Bodrum'da bayram başlamadan trafik başladı!
Bakan Fidan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begay ile bir araya geldi!Bakan Fidan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begay ile bir araya geldi!
Gaziantepliler dikkat! Vali duyurdu: 29 Eylül'e kadar yasaklandıGaziantepliler dikkat! Vali duyurdu: 29 Eylül'e kadar yasaklandı
Anahtar Kelimeler:
Aksaray Otomobil
En Çok Okunan Haberler
Bakan Şimşek açıkladı: 'Borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını bir süreliğine erteliyoruz'

Bakan Şimşek açıkladı: 'Borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını bir süreliğine erteliyoruz'

Mourinho'dan ilk imza! 4 yıllık anlaşma sağlandı

Mourinho'dan ilk imza! 4 yıllık anlaşma sağlandı

Osman Kavala ve Demirtaş sorusuna tepki: Bana başını sallama!

Osman Kavala ve Demirtaş sorusuna tepki: Bana başını sallama!

Alkollü araç kullanıp kaza yaptı! Basın mensubunun telefonunu alıp vurmakla tehdit etti

Alkollü araç kullanıp kaza yaptı! Basın mensubunun telefonunu alıp vurmakla tehdit etti

Tüm dünya diken üstünde: Yeni savaş tehdidi! ABD 'her şey buna bağlı' diyerek duyurdu

Tüm dünya diken üstünde: Yeni savaş tehdidi! ABD 'her şey buna bağlı' diyerek duyurdu

Melih Gökçek Bulvarı'nda şaşkına çeviren görüntü! Trafiğe kapatıldı

Melih Gökçek Bulvarı'nda şaşkına çeviren görüntü! Trafiğe kapatıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.