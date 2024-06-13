Melih Gökçek ismi verilmişti! Şaşkına çeviren görüntü: Çapı 5 metre, derinliği 10 metre

Şaşkına çeviren olay, saat 10.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Melih Gökçek Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, dere yatağının üstüne yapılan yolun altında kanalizasyon sularının birikmesi nedeniyle çökme oluştu.

10 metre derinliğinde ve 5 metre çapındaki çukur nedeniyle bulvar, araç trafiğine kapatıldı ve çevrede güvenlik önlemi alındı. Belediye ekipleri tarafından bulvarda onarım çalışması başlatıldı.

'ÇÖKMELER BUNDAN SONRA DA OLACAK'

Esnaf Murat Akçeşme, 2013 yılında da aynı olayın yaşandığını belirterek, "O zaman bir vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Burada bir dere yatağı mevcut. Bu nedenle zaman zaman çökmeler meydana geliyor. Bundan sonra da olacaktır. Bunun önlemini alınmalı. Allah'tan şansımıza bir kaza olmadı. Yol çöktü ve yukarıya doğru su çıktı. Yakınında bir araç vardı, arkadaş hemen durdu. Gerekli çalışmalar yapılıyor" dedi.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





