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Tüm dünya diken üstünde: Yeni savaş tehdidi! ABD 'her şey buna bağlı' diyerek duyurdu

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
13.06.2024 16:20
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İsrail'in Filistin'de işlediği katliamlar yüzünden bölgede artan gerilim hızla tırmanmaya devam ediyor. Son olarak İsrail'in Lübnan sınırında gerçekleştirdiği mancınık atışları sonucu sınır hattında yangın çıkmıştı. ABD de İsrail ile Hizbullah arasında yaşanan gerilimin tırmanmasından endişeli. Biden, İsrail'in Hizbullah'la yaşayacağı bir savaşın bölgedeki tansiyonu tavan yaptırmasından dolayı diken üstünde. Potansiyel savaşın önüne geçebilecek tek şeyin Gazze'deki ateşkes olduğuna inanılıyor.

Tüm dünya diken üstünde: Yeni savaş tehdidi! ABD 'her şey buna bağlı' diyerek duyurdu

Hamas'ın silahlı kanadı olan Kassam Tugayları'nın İsrail'e 7 Ekim tarihinde düzenlediği saldırıdan beri Ortadoğu'da sular durulmuyor. Saldırının şokunu atlatan İsrail olaydan 2 gün sonra başlattığı saldırılarını zaman içerisinde sürekli bir şekilde arttırarak adeta bir katliama çevirdi. Gazze'de İsrail'in Filistinlilere yaşattığı insani dram tüm dünyada tepkilere sebep olurken, İsrail'in geri adım atmaya niyeti yok gibi görünüyor. Katliamın en büyük destekçilerinden biri olan ABD de artık İsrail'in işlediği savaş suçlarına arka çıkmaktan köşeye sıkışmış durumda. Mevcut durumda artık Hamas ile İsrail arasında bir kalıcı ateşkes üzerinde çalışılıyor. ABD de bu fikri destekleyen devletler arasında yer alıyor. Fakat ABD'nin en büyük çekincesi İsrail'in Hizbullah'la yaşayacağı bir savaşın kalıcı ateşkes sürecini akamete uğratabilme potansiyeli. Biden ve yönetiminin nasıl bir tutum sergileyeceği ise merak konusu.

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"ABD'Yİ ÇATIŞMANIN İÇİNE ÇEKECEK KRİZ"

ABD'li yetkililere göre Biden yönetimi, İsrail ile Hizbullah arasında son günlerde artan şiddetin topyekun bir savaşa dönüşmesinden son derece endişe duyuyor ve bunu önlemek için çabalıyor.

Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılması yönündeki baskının ortasında, Hizbullah ile topyekun bir savaş, bölgesel krizi çarpıcı biçimde şiddetlendirecek ve ABD'yi çatışmanın daha da içine çekecektir.

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İSRAİL'E "SINIRLI SAVAŞ" UYARISI

Biden yönetimi son haftalarda İsrail'i Lübnan'da "sınırlı bir savaş" fikrine karşı uyardı.

İran'ın muhtemel çatışmaya müdahale edebileceği ve Lübnan'ı Suriye, Irak ve hatta Yemen'den katılmak isteyen İran yanlısı güçlerle doldurabileceği uyarısında bulundu.

"GERİLİMİ SADECE GAZZE'DE ATEŞKES AZALTABİLİR"

Yetkililere göre ABD, net bir strateji olmadan ya da geniş bir çatışmanın tüm sonuçlarını dikkate almadan İsrail'in Hizbullah'la savaşa girmesinden ya da böyle bir savaşa sürüklenmesinden endişe duyuyor.

Biden yönetimi Gazze'de ateşkes anlaşması sağlamaya çalışırken İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmayı mümkün olduğunca kontrol altına almaya çalışıyor.

Beyaz Saray, İsrail-Lübnan sınırındaki gerilimi önemli ölçüde azaltabilecek tek şeyin Gazze'deki ateşkes olduğuna inanıyor.

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HİZBULLAH KOMUTANINI ÖLDÜREN SALDIRI

İsrail salı günü Lübnan sınırının kuzeyindeki Jwaya kasabasında üst düzey bir Hizbullah komutanını öldüren bir hava saldırısı düzenledi.

Ebu Taleb, Hizbullah'ın İsrail sınırının doğu kısmındaki operasyonlarından sorumlu "Naser" birliğinin komutanıydı.

Saldırıda üç yardımcısı da hayatını kaybetti.

ÖLDÜRÜLEN EN KIDEMLİ KOMUTAN

İsrail ordu yetkililerine göre rütbesi tuğgeneral rütbesine eşdeğer olan Ebu Taleb, 7 Ekim'den bu yana öldürülen en kıdemli Hizbullah komutanıydı.

Hizbullah'a bağlı El Ahbar gazetesi,Ebu Taleb'in önde gelen bir saha komutanı olduğunu ve ölümünün Hizbullah'a büyük darbe indirdiğini kabul etti.

İSRAİL MANCINIKLA LÜBNAN SINIRINA ALEV TOPU ATTI

Sosyal medyada yayılan yeni görüntülerde İsrail askerlerinin bu sefer de kuzeydeki Lübnan sınırını hedef aldığı görüldü. İsrail güçlerinin sınırda mancınık kullanarak Lübnan'a alev topu fırlattığı ve sınırın diğer tarafını ateşe verdiği görülüyor.

HİZBULLAH'TAN GENİŞ ÇAPLI SALDIRI TEHDİDİ

Çarşamba günü Abdullah'ın cenaze töreni sırasında Hizbullah'ın yürütme komitesi başkanı Haşim Safi el-Din, örgütün İsrail'e yönelik saldırılarını hem nicelik hem de nitelik olarak artıracağını söyledi.

7 EKİM'DEN BERİ EN GENİŞ ÇAPLI SALDIRI

Hizbullah tehditlerini uyguladı ve İsrail'e 200 roket fırlattı; bu 7 Ekim'den bu yana en geniş kapsamlı saldırıydı.

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ABD GERİLİMİ DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYOR

Pentagon'un sözcü yardımcısı Sabrina Singh gazetecilere verdiği demeçte, salı akşamı Savunma Bakanı Lloyd Austin'in İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant'ı aradığını ve Lübnan'daki durumu tartıştığını söyledi.

LÜBNANLI YETKİLİLERDEN ÜST DÜZEY ZİYARET

Lübnan ordusunun komutanı Orgeneral Joseph Aoun, Beyaz Saray ve Pentagon yetkilileri ve Kongre üyeleriyle mevcut krizle ilgili görüşmelerde bulunmak üzere bu hafta Washington'u ziyaret edecek.

(NTV)

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