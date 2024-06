Tüm dünya diken üstünde: Yeni savaş tehdidi! ABD 'her şey buna bağlı' diyerek duyurdu

Hamas'ın silahlı kanadı olan Kassam Tugayları'nın İsrail'e 7 Ekim tarihinde düzenlediği saldırıdan beri Ortadoğu'da sular durulmuyor. Saldırının şokunu atlatan İsrail olaydan 2 gün sonra başlattığı saldırılarını zaman içerisinde sürekli bir şekilde arttırarak adeta bir katliama çevirdi. Gazze'de İsrail'in Filistinlilere yaşattığı insani dram tüm dünyada tepkilere sebep olurken, İsrail'in geri adım atmaya niyeti yok gibi görünüyor. Katliamın en büyük destekçilerinden biri olan ABD de artık İsrail'in işlediği savaş suçlarına arka çıkmaktan köşeye sıkışmış durumda. Mevcut durumda artık Hamas ile İsrail arasında bir kalıcı ateşkes üzerinde çalışılıyor. ABD de bu fikri destekleyen devletler arasında yer alıyor. Fakat ABD'nin en büyük çekincesi İsrail'in Hizbullah'la yaşayacağı bir savaşın kalıcı ateşkes sürecini akamete uğratabilme potansiyeli. Biden ve yönetiminin nasıl bir tutum sergileyeceği ise merak konusu.

ABD'li yetkililere göre Biden yönetimi, İsrail ile Hizbullah arasında son günlerde artan şiddetin topyekun bir savaşa dönüşmesinden son derece endişe duyuyor ve bunu önlemek için çabalıyor.

Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılması yönündeki baskının ortasında, Hizbullah ile topyekun bir savaş, bölgesel krizi çarpıcı biçimde şiddetlendirecek ve ABD'yi çatışmanın daha da içine çekecektir.

Biden yönetimi son haftalarda İsrail'i Lübnan'da "sınırlı bir savaş" fikrine karşı uyardı.

İran'ın muhtemel çatışmaya müdahale edebileceği ve Lübnan'ı Suriye, Irak ve hatta Yemen'den katılmak isteyen İran yanlısı güçlerle doldurabileceği uyarısında bulundu.

Yetkililere göre ABD, net bir strateji olmadan ya da geniş bir çatışmanın tüm sonuçlarını dikkate almadan İsrail'in Hizbullah'la savaşa girmesinden ya da böyle bir savaşa sürüklenmesinden endişe duyuyor.

Biden yönetimi Gazze'de ateşkes anlaşması sağlamaya çalışırken İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmayı mümkün olduğunca kontrol altına almaya çalışıyor.

Beyaz Saray, İsrail-Lübnan sınırındaki gerilimi önemli ölçüde azaltabilecek tek şeyin Gazze'deki ateşkes olduğuna inanıyor.

İsrail salı günü Lübnan sınırının kuzeyindeki Jwaya kasabasında üst düzey bir Hizbullah komutanını öldüren bir hava saldırısı düzenledi.

Ebu Taleb, Hizbullah'ın İsrail sınırının doğu kısmındaki operasyonlarından sorumlu "Naser" birliğinin komutanıydı.

Saldırıda üç yardımcısı da hayatını kaybetti.

İsrail ordu yetkililerine göre rütbesi tuğgeneral rütbesine eşdeğer olan Ebu Taleb, 7 Ekim'den bu yana öldürülen en kıdemli Hizbullah komutanıydı.

Hizbullah'a bağlı El Ahbar gazetesi,Ebu Taleb'in önde gelen bir saha komutanı olduğunu ve ölümünün Hizbullah'a büyük darbe indirdiğini kabul etti.

Sosyal medyada yayılan yeni görüntülerde İsrail askerlerinin bu sefer de kuzeydeki Lübnan sınırını hedef aldığı görüldü. İsrail güçlerinin sınırda mancınık kullanarak Lübnan'a alev topu fırlattığı ve sınırın diğer tarafını ateşe verdiği görülüyor.

Footage circulating on social media shows Israeli soldiers using a trebuchet to launch incendiaries at Lebanon. pic.twitter.com/PYMyCZcOWM