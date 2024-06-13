Bakan Fidan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begay ile bir araya geldi!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya’ya da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent Üsküp’teki Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay ile görüştü.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır





