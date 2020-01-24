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2020 askerlik yerleri sorgulama (e-Devlet 2000/1 askerlik sınıflandırma ve bedelli askerlik yerleri)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 09:47 | Son Güncelleme

Ocak/Şubat/Mart 2020’de silahaltına alınacak yedek subay/astsubay, erler ile 2020’de bedelli askerlik yapacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları açıklandı.

2020 askerlik yerleri sorgulama (e-Devlet 2000/1 askerlik sınıflandırma ve bedelli askerlik yerleri)

2000/1 askerlik yerleri, şubat celbi ve 2020 bedelli askerlik yerleri belli oldu. Bedelli askerlik ve askerlik yerleri hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, E-Devlet üzerinden Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek.

2020 bedelli askerlik yerleri ve Ocak/Şubat/Mart 2020’de silahaltına alınacak yedek subay/astsubay, erlerin sınıflandırma sonuçları belli oldu.

Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Askerlik yerleri için yapılan açıklamaya, aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

BEDELLİ ASKERLİK CELP YERLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLA

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları da, Milli Savunma Bakanlığı'nın E-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabilecek.

Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı;

"Ocak/Şubat/Mart 2020’de silahaltına alınacak yedek subay/astsubay, erler ile 2020’de bedelli askerlik yapacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları bugünden itibaren e-devlet ve Askerlik Şubesi Başkanlıklarından öğrenilebilecektir."

ASKERLİKTE YENİ DÖNEM NASIL OLACAK?

Askeralma Kanunu'na göre, askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek.

Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak.

Kanun, yükümlülük esasına göre silah altına alınacakların yoklama, sınıflandırma, celp, sevk, erteleme, muafiyet, muvazzaflık, cezalı yükümlülere yapılacak işlemler, Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) çeşitli statülerde görev yaparken ayrılan personel dahil olmak üzere yedeklik dönemleriyle TSK'ye çeşitli statülerde katılan personelin askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılması ve bunlardan askerlik hizmetini tamamlamamış bulunanların işlemlerine ilişkin esas ve usuller düzenleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her erkek için askerlik çağı, nüfus kayıtlarına göre, 20 yaşına girilen yılın 1 Ocak'ından başlayıp, 41 yaşına girilen yılın 1 Ocak gününde sona erecek.

Yeni askerlik sisteminde "yedek astsubay" olacak. Yedek astsubay adaylarından öğreniminin ardından "astsubay astçavuş" nasbedilenler, yedek astsubay olarak görev yapacak.

Yedek astsubay aday adayları, 2 veya 3 yıl süreli yükseköğretim kurumlarından, dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumlarından, 4 yıl ve daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından ve dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumlarından mezun olmaları gerekecek.

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Anahtar Kelimeler:
bedelli askerlik Milli Savunma Bakanlığı

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