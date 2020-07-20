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2020 AUZEF diplomaları ne zaman verilecek? AUZEF geçici mezuniyet belgesi, traskript alma!

EĞİTİM HABERLERİ  | 20.07.2020 08:47 | Son Güncelleme

Bahar Dönemi final sınavlarının ardından mezun durumunda olan öğrenciler 2020 AUZEF diplomaları ne zaman verilecek, AUZEF geçici mezuniyet belgesi ve transkript alma yöntemlerini araştırmaya başladı. Peki AUZEF e imzalı diploma veriyor mu?

2020 AUZEF diplomaları ne zaman verilecek? AUZEF geçici mezuniyet belgesi, traskript alma!

2020 yılı AUZEF Bahar Dönemi sınavlarının koronavirüsden dolayı online yapılmasının ardından sınavlarının hepsinden geçer not alarak mezun olan öğrencileri diploma heyecanı sardı. Çeşitli kuruluşlara diplomasını vermek isteyen mezunlar, AUZEF geçici mezuniyet belgesi ve transkript alma yöntemlerini araştırmaya başladı. Peki İstanbul Üniversitesi AUZEF 2020 mezunlarının diplomalarını ne zaman verecek?

2020 AUZEF diploması ne zaman verilecek?

Koronavirüsten sonra birçok kişi işsiz kalmış, normalleşmenin başlamasıyla birlikte iş yerileri açılarak, işe alımlar başlamıştı. İstanbul Üniversitesi AUZEF'ten mezun olan öğrenciler iş başvuru süreçlerinden AUZEF diplomasını da değerlendirmek istediği için 2020 AUZEF diploması ne zaman verilecek, AUZEF geçici mezuniyet belgesi ya da transkript verecek mi sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. Peki diploma araştıran öğrenciler AUZEF mezuniyet şartlarını tamamladı mı? İşte o şartlar...

AUZEF'ten mezun olma şartları neler?

AUZEF'in resmi internet sitesinde mezuniyet şartları şu şekilde belirtilmiştir;
Fakülte Yönetim Kurulu Kararınca gerekli kredi/AKTS miktarını alıp başarıyla tamamlamak,

“FF” harf notlu derse sahip olmamak,

2.00 ve üzeri genel not ortalamasına sahip bulunmak (AGNO),

Tüm dönemlere ait zorunlu derslerin tamamını almak,

Seçmeli derslerini grup kurallarınca tamamlamış olmak.
(2017-2018 eğitim öğretim yılı öncesi girişliler için geçerlidir.)

Yukarıdaki şartların hepsini sağlayan AUZEF öğrencileri diplomalarını alabilecekler. Islak imzalı diploma süreçleri koronavirüs sebebiyle geç verileceğiş için AUZEF buna da e imzalı diploma çözümü buldu. AUZEF e imzalı diploma nasıl alınır?

AUZEF e imzalı diploma nasıl alınır?

Islak imzalı diplomanın öğrencilere geç verileceği ve hazırlık sürecinin geç olmasıyla öğrencilerin mağdur olacağını düşünen AUZEF dekanlığı e imzalı diploma uygulamasına geçti. Bu yöntemle mezunlar; AUZEF transkript, AUZEF geçici mezuniyet belgesi gibi belgeler almadan diplomalarını hızlıca alacak.

AUZEF'in e imzalı diploma açıklaması;

Islak imzalı diploma hazırlık süreçlerinin uzun sürmesi ve öğrencilerimize diplomalarının hızlı bir şekilde ulaştırılması amacıyla gerekli mevzuat değişiklikleri ve sistem çalışmalarımız tamamlanarak E-imzalı diploma uygulamasına geçilmiştir. Bu uygulama ile mezun öğrencilerimiz geçici mezuniyet belgesine ihtiyaç duymadan hızlı bir şekilde diplomalarına kavuşacaktır. Mezuniyet hakkı kazanan tüm öğrencilerimiz;

E-imzalı diplomalarını AKSİS otomasyon sistemi üzerinden fakülteye gelme zorunluluğu olmadan bulundukları her yerden kolaylıkla alabilecektir.

E-imzalı diploma ile birlikte mezuniyet bilgileri eş zamanlı olarak YÖKSİS’e işleneceğinden, tüm başvurularında (iş, okul, sınav vs.) E-imzalı diplomalarını ve E-DEVLET üzerinden mezuniyet bilgilerini kolaylıkla kullanabilecektir.

NOT:
Kare kod sistemi ve doğrulama linki ile e-diploma tüm kurumlarda kontrol edilebilir olacaktır. Bu uygulama sayesinde belge güvenliği en üst seviyeye taşınarak sahte ve taklit diploma gibi öğrencilerimizin emeğini tehdit eden durumlar ortadan kalkacaktır. (5070 numaralı Elektronik İmza Kanunu 15.01.2004 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiştir.)

E İmzalı Diploma

AKSİS üzerinden mezuniyet işleminiz yapıldığı takdirde e imzalı diplomanız otomatik olarak oluşacaktır.

AUZEF E- imzalı diploma alma yöntemi

AUZEF dersleriniz yukarıda belirttiğimiz şekilde geçildiyse eğer sistem üzerinden fakülte tarafından mezuniyet işlemleriniz yapılır. İş başvuruları ve farklı alanlarda diplomalarınızı kullanmak e imzalı diploma almak mümkün. Peki AUZEF e- imzalı diploma nasıl alınır?
İşte adım adım AUZEF üzerinden e-imzalı diploma alımı...

1- AKSİS e kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılır.

diploma

2- OBS tıklanarak açılır.

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3- Belge taleplerinden e imzalı diplomada ‘görüntüle’ tıklanarak belge açılır.

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NOT: Hemşirelik, Çocuk Gelişimi ve Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programlarından mezun olan öğrenciler kendilerine SMS ile bilgilendirme yapıldıktan sonra tescilli e imzalı diplomalarını fakültemizden teslim alabilirler.

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