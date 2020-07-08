2020 bir gol daha attı: Mafia: Definitive Edition ertelendi!

Mafia: Definitive Edition aslında 2K Games'in bu yıl duyurduğu ilk mafya oyunu değil. Mafia II: Definitive Edition ve Mafia III: Definitive Edition ile birlikte duyurulan Mafia: Definitive Edition, kardeşleri oyun mağazalarındaki yerini alırken, 2K Games tarafından piyasaya sürülmeyi bekledi. Zira, serinin ilk oyunu için planlar oyunu en son piyasaya sunmaktı. Ancak görünüşe göre bu planlar daha da aksadı.

MAFİA: DEFİNİTİVE EDİTİON ÇIKIŞ TARİHİ ERTELENDİ

Mafia serisinin geliştiricisi 2K Games, Mafia: Definitive Edition'ın çıkış tarihini ertelediğini açıkladı. 2K Games'in açıklamasına göre Mafia: Definitive Edition 28 Ağustos yerine 25 Eylül'de çıkış yapacak. Yani neredeyse bir aylık bir öteleme söz konusu.

MAFİA: DEFİNİTİVE EDİTİON NEDEN ERTELENDİ?

Koronavirüs bildiğiniz üzere birçok sektörü etkilediği gibi oyun sektörünü de etkiledi. Oyuncuların merakla beklediği pek çok oyun, koronavirüs nedeniyle değişen çalışma koşullarından etkilenerek ertelendi. Bu durum 2K Games'i de zora soktu. Şirket, Mafia: Definitive Edition'ın ertelenmesine neden olarak koronavirüsü gösterdi.